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特朗普为税改计划展开游说 但公司税能否下调前景依然成疑
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#国际财经
2017年9月13日 / 凌晨2点39分 / 1 个月内

特朗普为税改计划展开游说 但公司税能否下调前景依然成疑

1 分钟阅读

路透华盛顿9月12日 - 财长努钦周二的一番言论，令人怀疑特朗普想把公司税税率降至15%的目标能否达成。尽管美国特朗普总统极力想重新唤起降税议题的急迫性，但国会对于降税仍然意兴阑珊。

“理想情况下，他希望税率可降至15%。但鉴于预算问题，我不清楚能否办到；不过我们正在力求把它降到极具竞争力的水平。”努钦在CNBC主办的一次会议中说。

美国政府正加紧宣传游说，以强化公众对特朗普税改目标的支持。特朗普将在周二稍晚会见三位民主党参议员讨论税收问题。

然而虽经数月讨论，无论政府还是控制国会的共和党人，都还没有对一项税改具体计划达成共识。而该计划是特朗普2016年的竞选承诺之一。

联邦预算赤字问题也是一个重大隐忧。如果将税率过度调降，同时没有联邦削减支出举措以及填补税收漏洞来抵消其影响，则预算赤字恐将进一步扩大。而无论是联邦减支还是填补税收漏洞，都是政治上艰巨任务。

努钦没有说明可以实现的公司税率是多少。他指出，他对税改计划可在今年获得通过“越来越充满希望”，并称该计划的效力可能回溯至1月。

当被问及特朗普是否将坚持把公司税率从当前的35%降至15%时，白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)表示，“总统准备争取我们可以达到的最低税率。我们将继续为之努力，与国会合作以确保达成尽可能有利的协议。”

众议院议长、共和党人莱恩(Paul Ryan)上周称，特朗普15%的公司税率目标难以达成。莱恩自己的目标约为22.5%。

特朗普立法事务主管Marc Short表示，很可能有必要作出妥协以达成协议，但“我们认为目前15%的公司税率对美国人民最有利。”(完)

编译 李婷仪/徐文焰；审校 郑茵/戴素萍

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