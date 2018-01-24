达沃斯论坛：特朗普将会晤各国首脑和商界领袖 鼓励企业到美国投资

路透华盛顿1月23日 - 白宫官员周二表示，美国总统特朗普本周参加达沃斯世界经济论坛期间，将会晤以色列总理内塔尼亚胡、英国首相特雷莎·梅等各国首脑。

特朗普周三晚间将乘机前往达沃斯，参加论坛期间他将鼓励在美国投资以及在国家安全方面进行合作，包括打击伊斯兰国和反对朝鲜发展核武和弹道导弹计划等。

特朗普周四在达沃斯有一整天的会晤安排，然后周五将在论坛发表主旨演讲，当天晚些时候将返回美国。

白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)表示，特朗普将在讲话中鼓励全球企业到美国投资，享受特朗普减税政策的好处。

柯恩称，特朗普还将强调其“美国优先”政策，并向美国盟友寻求更加互惠的贸易政策。特朗普认为现有的那些国际贸易协定对美国不利。

“总统将继续提倡公平的经济竞争，并将表明如果不按规则追究各国的责任，就不可能有自由开放的贸易。”柯恩对记者称。

特朗普将是20年来出席达沃斯论坛的首位美国总统，这让他有机会与“全球主义者”菁英打交道。特朗普在2016年总统选战时曾猛烈抨击这类人士。

除会晤全球领导人，特朗普周四还将主持小型晚宴招待欧洲企业高层。

美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)称，特朗普将与英国首相特雷莎·梅会面，讨论朝鲜、叙利亚内战和伊朗核协议问题。

特朗普上任一年以来，和特雷莎·梅的关系经历波折，包括英国不满美国泄漏曼彻斯特5月爆炸案的自杀炸弹客姓名。

而特朗普与内塔尼亚胡的会面，将是特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都以来的首次会面。(完)