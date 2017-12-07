（更正）焦点：特朗普律师否认德银收到要求提供相关帐户资料的传票(12月5日)

（更正：因英文有误，第一段改为“与总统特朗普关系密切的个人或实体”，非“总统特朗普及其家人”。）

资料图片：2016年9月，德国法兰克福，德意志银行大楼上的企业标识及楼前的雕塑。REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福/华盛顿12月5日 - 知情人士周二说，一位调查俄罗斯涉嫌介入去年美国总统选举的美国联邦调查人员，要求德意志银行(DBKGn.DE)提供与总统特朗普关系密切的个人或实体的帐户资料。但特朗普的律师否认调查当局曾经发出任何此类传票。

该名消息人士说，德意志银行几周前收到特别检察官穆勒(Robert Mueller)发出的传票，要求提供特定的现金及信用交易讯息。该人士未说明细节，但称关键文件已在此期间呈交。

德意志银行向特朗普集团(Trump Organization)的房地产业务发放了数亿美元的贷款，也是过去10年中少数几家为特朗普提供高额信用额度的大银行之一。特朗普的酒店及赌场事业在1990年代接连遭遇破产后，多数华尔街金融机构对向他发放贷款都十分谨慎。

穆勒正在调查俄罗斯涉嫌试图影响美国总统选举、并可能与特朗普助理共谋的指控。俄方已否认美国情报机构称其干涉选情的结论。特朗普则说没有与俄罗斯串谋这回事。

特朗普的私人律师Jay Sekulow表示，德意志银行并未接到任何传票要求提交与总统有关的财务记录，作为特别检察官穆勒调查的一部分。

“我们已经确认，特别检察官发传票要求提交与总统有关的财务记录的新闻报导是不实的，”Sekulow对路透表示，“并没有发出或收到任何传票。我们已经向银行和其他消息源确认了此事。”

穆勒的发言人拒绝置评。

德意志银行周二早些时候发布声明称，该行“认真对待法律义务，并且继续致力于配合当局就此事的调查”。除此之外，该行在纽约的发言人并未立即发表评论。

一位熟悉穆勒调查进展的美国官员称，发出传票的目的之一是为了弄清德意志银行是否曾经把特朗普的部分抵押贷款或其他贷款，出售给了俄罗斯对外经济银行(VEB)或现在处于美国和欧盟制裁之中的其他俄罗斯银行。

俄罗斯外经银行(VEB)、俄罗斯农业银行(Russian Agricultural Bank)以及俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)并未立即回覆电邮置评要求。

“俄罗斯外贸银行(VTB) (VTBR.MM)没有任何代表收到传票，因为这绝对没有任何根据，”一名银行代表回应路透的置评要求时表示，“德意志银行并未就与特朗普政府有关联的人士与我们接触。”

“即使有收到要求，我们也不会对诸如此类要求的存在表示意见，”俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) (SBER.MM)一名代表回应道。

另一名熟知俄罗斯情报做法的美国官员表示，持有特朗普的债务，特别是到期或即将到期者，有可能让俄罗斯银行对特朗普产生一些影响力，尤其如果它们是国营银行的话。

一名接近德意志银行的消息人士表示，该银行对特朗普与俄罗斯的财务交易进行了检查。

德国商报(Handelsblatt)稍早报导了传票的消息。(完)