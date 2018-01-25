焦点：特朗普称希望美元强劲 努钦支持美元走软言论引发贸易战疑虑

路透瑞士达沃斯1月25日 - 美国总统特朗普周四表示，他最终希望美元强劲，与一天前的美国财长努钦言论相矛盾。

“美元将会越来越强，最终我希望看到一个强劲的美元，”特朗普在接受CNBC专访时表示，并指努钦的言论被误读。

特朗普发表这番言论后，美元兑主要货币削减跌幅。

特朗普表示，他认为努钦的言论被断章取义，美国经济和其它方面都表现强劲，没有人应谈论美元。

“美元应保持本色，也应反映国家的体质－我们的表现非常好，”特朗普在抵达达沃斯出席全球经济论坛后接受专访时称。

努钦也在试图淡化周三他说美元走软“对我们有利，因同贸易和机会相关”的言论。努钦称他认为这同其之前所说的“实际上是平衡和一致的”。

外界认为努钦周三的那番言论背离了美国传统货币政策，引起欧洲各国财长直言不讳的警告。

努钦称，“我认为我昨天有关美元的讲话实际上非常清楚。我认为这同我之前所说的实际上是平衡和一致的，即我们不担心美元的短期表现。”

努钦称，“美元短期的汇价水平有利有弊”，并强调美国希望公平的经济竞争。

“我们希望自由公平且互惠的贸易。所以我认为这是很清楚的，我们不想打贸易战。换句话说，我们希望扞卫美国的利益。”

但意大利和法国财长对努钦那番导致美元挫至多年低点的讲话表示担忧。

“美国总统和财政部希望美元汇率处在什么水平并不清楚，但鉴于他们要提振出口，听起来他们仍不像是希望美元强势，”东方汇理银行外汇分析师Vassili Serebriakov称。

美元指数在下跌近1%触及三年新低后小幅回升。自特朗普在去年4月12日对华尔街日报称美元“正变得过于强势”后，该指数已下挫约12%。

欧元兑美元徘徊于三年高位附近。欧元升值可能降低欧元区出口商品的竞争力，从而损害该地区经济，也可能令欧洲央行撤出多年来的超宽松货币政策的过程变得棘手。

“我们希望汇率水平反映经济基本面，”法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)在达沃斯对记者称，并指出这是七国集团(G7)的官方立场。美国也是G7的成员。

“我们希望它继续作为各国的共同立场，因为从经济角度出发，这才是负责任的立场。”

意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，努钦的言论令他回想起美国在1970年代的政策，并对可能爆发贸易战表达了忧虑之情。

“我希望不会。但历史告诉我们，如果一个国家采取行动令贸易朝着保护主义的方向发展，那么其他国家也如法炮制或者展开报复的诱惑力就会非常高而且不断增强，所以事情就可能变得失控，”他在接受路透访问时称。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)与努钦在一个小组，他表示英镑已在回升。英镑在2016年英国退欧公投后曾大跌。

哈蒙德转向努钦，并称：“而且我们似乎正回升更多，史蒂夫(努钦)，非常感谢。”

**掠夺性做法**

努钦周三发表评论后，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)否认他的同僚主张弱势美元，但被问及贸易战风险时，罗斯对CNBC说：“贸易战已经发生一段时间了，区别是现在美国部队加入战斗。”

罗斯在周四早晨的记者会上说：“人们正对我们采取掠夺性的做法，我们没有退缩。”

罗斯发表这种言论的前一天，欧洲领袖告诫称要提防国族主义和保护主义抬头，不过未特别提到美国。

中国外交部发言人华春莹周四在北京表示，中国领导人致力于开放。

“相信大家都已经注意到，去年年底，中国在大幅度放宽金融业市场准入等方面采取了实实在在的行动，”她表示。

特朗普将在周五发表演说，周五是为期四天的达沃斯坛论的最后一天。

努钦表示，他已与率领中国代表团与会的中央财经领导小组办公室主任刘鹤进行了会晤，双方有“非常良好和坦诚的对话”，也谈到了朝鲜制裁和贸易。

在被问及美国、加拿大和墨西哥之间就北美自由贸易协定(NAFTA)重新运作的谈判时，罗斯表示，取得“适当的协议”要比迅速达成协议重要得多。

但他承认，如果谈判久拖不决，墨西哥总统大选、加拿大各省选举及美国国国选举全都在今年举行，可能会让谈判变得棘手。(完)