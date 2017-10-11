FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：美国中小企业可能将减税节省资金用于科技投入 而非扩员
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月11日 / 凌晨1点38分 / 7 天前

焦点：美国中小企业可能将减税节省资金用于科技投入 而非扩员

2 分钟阅读

资料图片：2009年11月拍摄的美元纸币。REUTERS/Rick Wilking

路透纽约10月10日 - 如果特朗普政府和共和党掌控的国会如承诺的那样削减企业税，美国中小企业将会作何计划？

一家德州的夜总会连锁计划并购更多夜总会；一家成长中的科技公司将减少向海外迁移的岗位数量。一家地区性银行则会扩大在网络安全方面的支出。

这些是部分美国中小企业对于减税节省下来的资金的计划用途。

小公司缴的税最高，他们也将是特朗普这项福利的主要受益者。路透联系了代表美国中小盘股的罗素2000指数中市值最大的100家公司，以及该指数中另外50家没有分析师点评的公司，所有17家做出回复的公司都没有增聘人手的计划。

特朗普政府称，减税将会通过刺激投资增长以及创造就业得到弥补。

但受访企业表示，他们计划增加对提高生产率的技术投资，或进行并购，而不是用于招聘更多工人。

“我们想成为一家着眼未来的企业，而科技则是关键元素之一，”位于达拉斯的Texas Capital Bankshares(TCBI.O)的执行长Keith Cargill称。Cargill称，减税对营收而言会“大有裨益”，但对该行的人力几乎不会有影响。Texas Capital Bankshares是一家市值为42亿美元的银行。

根据汤森路透数据，罗素2000指数成分企业目前缴纳的有效税率最高，平均达31.9%。如果企业税如特朗普政府所提议的那样从35%降至20%，那他们将受益最大。(图表：tmsnrt.rs/2yCGy6b)

至于标普500指数中的大型企业，他们的平均有效税率为28%，这反映出他们的海外业务所占比重较大，有更多的余地来降低税率。

鲜有企业会在向股东介绍相关计划之前公开讨论细节。不过，企业高管、执行长及财务主管表示，他们已经开始制定针对意外税惠的计划，即便他们不确定其是否以及会以什么形式获得通过。

有些公司因为尚未盈利或者利用以往的亏损抵税，现在并不缴税，但减税同样会对这些公司造成影响。

减税前景已经帮助推动iShares Russell 2000 ETF (IWM.P)在过去六周上涨约10%，而追踪标普500指数的基金同期涨幅仅为3.7%。

纽约D.A. Davidson分析师Tom Forte表示，若税改提议获得通过，大企业将更可能回购自身股票，而较小型企业或许会对业务进行再投资。

“这些公司将把减税带来的成本节省全部用于投资，以追赶亚马逊(AMZN.O)和优步(Uber)等公司的前进脚步，”Forte说。

一些规模较小的公司也在考虑股票回购，而不是对他们的资本配置进行大幅调整。(完)

编译 李春喜/侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/白云/李爽

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below