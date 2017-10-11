焦点：美国中小企业可能将减税节省资金用于科技投入 而非扩员

路透纽约10月10日 - 如果特朗普政府和共和党掌控的国会如承诺的那样削减企业税，美国中小企业将会作何计划？

一家德州的夜总会连锁计划并购更多夜总会；一家成长中的科技公司将减少向海外迁移的岗位数量。一家地区性银行则会扩大在网络安全方面的支出。

这些是部分美国中小企业对于减税节省下来的资金的计划用途。

小公司缴的税最高，他们也将是特朗普这项福利的主要受益者。路透联系了代表美国中小盘股的罗素2000指数中市值最大的100家公司，以及该指数中另外50家没有分析师点评的公司，所有17家做出回复的公司都没有增聘人手的计划。

特朗普政府称，减税将会通过刺激投资增长以及创造就业得到弥补。

但受访企业表示，他们计划增加对提高生产率的技术投资，或进行并购，而不是用于招聘更多工人。

“我们想成为一家着眼未来的企业，而科技则是关键元素之一，”位于达拉斯的Texas Capital Bankshares(TCBI.O)的执行长Keith Cargill称。Cargill称，减税对营收而言会“大有裨益”，但对该行的人力几乎不会有影响。Texas Capital Bankshares是一家市值为42亿美元的银行。

根据汤森路透数据，罗素2000指数成分企业目前缴纳的有效税率最高，平均达31.9%。如果企业税如特朗普政府所提议的那样从35%降至20%，那他们将受益最大。(图表：tmsnrt.rs/2yCGy6b)

至于标普500指数中的大型企业，他们的平均有效税率为28%，这反映出他们的海外业务所占比重较大，有更多的余地来降低税率。

鲜有企业会在向股东介绍相关计划之前公开讨论细节。不过，企业高管、执行长及财务主管表示，他们已经开始制定针对意外税惠的计划，即便他们不确定其是否以及会以什么形式获得通过。

有些公司因为尚未盈利或者利用以往的亏损抵税，现在并不缴税，但减税同样会对这些公司造成影响。

减税前景已经帮助推动iShares Russell 2000 ETF (IWM.P)在过去六周上涨约10%，而追踪标普500指数的基金同期涨幅仅为3.7%。

纽约D.A. Davidson分析师Tom Forte表示，若税改提议获得通过，大企业将更可能回购自身股票，而较小型企业或许会对业务进行再投资。

“这些公司将把减税带来的成本节省全部用于投资，以追赶亚马逊(AMZN.O)和优步(Uber)等公司的前进脚步，”Forte说。

一些规模较小的公司也在考虑股票回购，而不是对他们的资本配置进行大幅调整。(完)