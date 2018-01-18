特朗普：运动？我运动量比大家想得还多

路透华盛顿1月17日 - 尽管白宫医师有吩咐，但别指望美国总统特朗普会进健身房运动。

特朗普周三向路透表示，他在高尔夫球场和白宫的运动量很多。

“我有运动。我的意思是我到处走来走去，做这做那，”71岁的特朗普在白宫椭圆办公室接受专访时表示。“我跑步到隔壁大楼。我运动量比大家想得还多。”

白宫医师杰克森(Ronny Jackson)周二表示，特朗普整体健康状况极佳，但需要减重、改善饮食、增加运动。

热爱速食的特朗普对杰克森赞誉有加，但对于医生希望他善用白宫内健身设备的建议似乎敬谢不敏。

“很多人上健身房，运动个两小时之类的。我看过很多人...到55岁就得改用人工膝关节和人工髋关节等等。我可没有这些问题，”特朗普说。

不过他也说他不排斥调整饮食，可能把白宫餐点份量缩小。

前两任美国总统奥巴马及小布什都是热爱运动人士，但特朗普没有固定每天运动习惯。他说自己是靠打高尔夫来运动，尽管他通常是坐高球车穿梭球场。

他说，如果改成走路，他在高球场花费的时间会太长。“我不想花那个时间。”

特朗普说，他前一阵子在跑步机上的表现，让医疗人员十分佩服。

“那是我好一阵子以来第一次上跑步机，而且角度很陡，我跑了很久，”他说。“他们觉得很惊讶。他们说‘您现在可以停了，很棒。’我说，‘如果你们要的话，我还可以跑得比这更久’”(完)