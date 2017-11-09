（重发）背景资料：特朗普访华期间中美签署的商业合作协议

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路透北京11月9日 - 在美国总统特朗普访问中国期间，从芯片巨头高通到飞机制造商波音，多家美国公司都宣布与中国企业签署了一系列协议，总价值高达2,500亿美元。

以下是已宣布协议的摘要：

* 中国石油巨头中石化、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中投公司，同意帮助开发美国阿拉斯加的液化天然气产业。Alaska Gasoline Development Corp与上述中资公司签署价值430亿美元的协议，项目建设期间可以为美国创造多达12,000个就业岗位。

* 波音(BA.N)周四签署价值370亿美元的商业协议。

* 通用电气(GE.N)与中国合作伙伴签署三项商业协议，总价值35亿美元。

* 高通(QCOM.O)签署三项非约束性协议，在未来三年向小米、Oppo和Vivo三家中国手机生产商出售价值120亿美元的半导体。

* 福特汽车(F.N)和安徽众泰汽车(000980.SZ)同意总共投资7.56亿美元，成立一家生产电动乘用车的合资公司，双方各持50%股份。

* 高盛及中投公司宣布一项战略协议，将成立一个中美行业合作基金。基金目标规模为50亿美元，将投资于已经与中国建立业务关系、或者可能建立业务关系的美国制造业、工业、消费及医疗保健等行业的公司。

* 美国大豆行业已经与中国进口商签署总值50亿美元的意向书，包括在2017/18销售年度额外购买1,200万吨大豆。

* 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals)(APD.N)与兖矿集团签处一项协议，将在中国建造投资为35亿美元的煤制气生产设施。

* 京东(JD.O)表示，未来三年将采购超过20亿美元的美国农产品和食品，包括从Montana Stock Growers Association采购牛肉，以及从Smithfield Foods Inc.[SFII.UL]采购猪肉，金额至少12亿美元。

* 德事隆(Textron Inc)(TXT.N)旗下贝尔直升机公司达成一项协议，将额外出售50架Bell 505直升机给华彬(Reignwood International)，而后者也被指定为Bell 505在中国的独家经销商。

* Terex Utilities Inc.与徐州海伦哲专用车辆(300201.SZ)签署了一份战略合作意向书，海伦哲将在未来五年从Terex购买5,000台高空作业车，总值2.5亿美元。

* Viroment与杭州钢铁签署8亿美元协议，解决逾800家工厂的纺织和污水污泥问题。同时Viroment还与广东省广业环保产业集团有限公司签署1亿美元协议，满足华南地区的污水污泥固体处置要求。

* 霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)称，与东华能源签约，将在丙烷制丙烯项目中采用霍尼韦尔产品；春秋航空(601021.SS)将在飞机上采用霍尼韦尔的驾驶舱技术和辅助动力装置。

* 陶氏化学(Dow Chemical Co) (DOW.BN)和上海共享单车公司摩拜签署一项谅解备忘录，共同开发更轻便、更环保的摩拜单车。

* Drylet LLC同意与南京鸿宇市政设施投资管理有限责任公司组建污水处理合资企业。鸿宇市政还将成为Drylet的股权投资者。

* 软件公司SAS与中国Shenzhen Zhenghong Technology签署一项合作协议，将在深圳设立一个大数据智能制造创新中心。

* 卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)和中国国家能源投资集团签署五年期战略合作框架协议，涵盖采矿设备销售与租赁、技术应用和产品支持等方面的未来协议。(完)