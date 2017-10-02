特朗普加快物色美联储下任主席 承诺两至三周内作出决定

路透华盛顿9月29日 - 美国总统特朗普正在加快物色美国联邦储备委员会(美联储/FED)下一任主席，他与前美联储理事瓦尔许及其他三人进行了会谈，承诺10月做出决定。

“我已经为美联储主席一职会见了四个人，将在未来两至三周内作出决定，”特朗普在白宫南草坪对记者表示。

特朗普此前曾表示，可能再次任命叶伦担任美联储主席。华尔街日报周五报导，美联储现任理事鲍威尔也在稍早时候与特朗普就该职位进行了会谈。特朗普周五未谈及会谈的细节。

叶伦的主席任期将于明年2月到期。

瓦尔许在2006至2011年担任美联储理事，由于反对购债计划而辞职。他曾呼吁对美联储如何制定货币政策进行改进，称联储需要来自市场和“实体经济”的“新鲜空气”。

受特朗普会见美联储主席继任人选的消息影响，美国公债收益率大幅上升。外界认为瓦尔许鹰派色彩比叶伦还要明显。

“他(瓦尔许)的立场显然更为强硬。他与叶伦形成鲜明对比。他看起来确实像是热门人选，尽管还不能肯定他一定会获得提名，”道明证券(TD Securities)驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg说。

直到7月，特朗普还没有排除再度任命叶伦为美联储主席的可能性，他曾告诉华尔街日报，他欣赏叶伦将利率维持在低位的做法与意图。

除瓦尔许和鲍威尔之外，史丹佛大学(Stanford University)教授泰勒(John Taylor)也被视为人选之一。

鲍威尔担任美联储理事的五年期间，专门负责金融监管事务。

市场也在猜测，特朗普可能会任命其首席经济助手--白宫国家经济委员会主任柯恩为美联储主席。

美联储一位发言人未就此置评，瓦尔许和泰勒未回覆置评要求。(完)