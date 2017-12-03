特朗普称弗林在交接期行为合法 将他免职系因其对FBI撒谎

路透华盛顿/纽约12月2日 - 美国总统特朗普周六称，前国家安全顾问弗林在总统交接过渡期间的行为是合法的，之所以将弗林免职是因为他对联邦调查局(FBI)和副总统撒了谎。

法律专家称，特朗普的言论暗示，他在力劝FBI局长不要调查弗林前或许就已知道弗林对FBI撒了谎。但他们指出，从特朗普的推文并不能清楚推断那时总统到底知道些什么。

在特朗普政府成员中，弗林首先对特别检察官穆勒(Robert Mueller)在通俄门调查中所揭露的问题给予承认。

“我不得不开除弗林将军，因为他对副总统和FBI撒了谎。他对这些谎言供认不讳，”特朗普在推文中称。“这太可惜了，因为他在交接过渡期间的行为都是合法的。没什么要隐瞒的！”

弗林周五认罪，承认自己在与俄方接触的事情上对FBI撒了谎。弗林曾任国防情报局局长，担任过特朗普的国家安全顾问，不过只当了24天。因被发现他在与俄罗斯时任驻美大使Sergei Kislyak讨论一事上误导副总统彭斯，弗林被迫辞职。

“从现在情况来看，并不存在串通，没有串通，”特朗普在离开白宫准备前往纽约时对记者表示。“绝对没有串通，所以我们很开心。”

确定特朗普是在什么时候得知弗林对FBI说谎，这一点可能是确定他行为是否恰当的关键。

法律专家指出，如果特朗普是在知道弗林向FBI说谎之后，才逼迫时任FBI局长科米不要调查弗林，那就有麻烦了。(完)