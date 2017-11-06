焦点：特朗普访日力图就朝鲜问题统一立场 贸易也是议题之一

路透东京11月5日 - 美国总统特朗普周日抵达日本后就朝鲜问题发表强硬言论，称美国及其盟友准备扞卫自由，“独裁者”不应该低估美国的决心。

2017年11月5日，日本川越，日本首相安倍晋三欢迎美国总统特朗普来到霞关高尔夫乡村俱乐部。REUTERS/Frank Robichon

特朗普为期12天的亚洲之行拉开帷幕。在围绕朝鲜导弹和核试验的紧张局势加剧之际，他准备通过与日本首相安倍晋三的一系列会晤展现与日本一起对抗朝鲜的联合战线。

此前，特朗普乘坐空军一号飞往亚洲的途中对记者称，亚洲之行朝鲜将是很突出的话题。他还特别提到了贸易，称多年来对亚洲贸易问题的处理“做得不好”。

他稍早在空军一号上表示，将很快决定是否把朝鲜纳入支持恐怖主义国家的名单之中。

美国政府还计划采取新措施来解决朝鲜问题，但并未提供细节。

特朗普还将访问中国，并表示他计划在访亚期间与俄罗斯总统普京会晤。

“我想我们将会面，”他说。“我们希望普京在朝鲜问题上提供帮助。”

**高尔夫外交？**

安倍晋三在特朗普抵达前对记者称，他欢迎特朗普的来访，将此视为通过建立两人之间的“友谊和信任”，而加深两国联系的良机；此前两人的几次会面对此也有帮助，包括今年稍早在佛罗里达展开的一轮高尔夫外交。

“我希望我们将能就包括朝鲜问题在内的国际议题进行深入讨论，”他说。

特朗普与安倍在一个2020年奥运会高尔夫球场地见面后握手寒暄，交换了球衣，并在据媒体称享用过汉堡午餐后开始打球。

他们在国际名将松山英树(Hideki Matsuyama)的陪同下打了九洞高尔夫，期间讨论了朝鲜和贸易问题。

特朗普在晚宴前的简短讲话中称，美日关系比以往更为紧密。但他还称，“我们今晚将共进晚餐。我想我们继续讨论贸易问题可能令大家不快。”

在访问北京前，特朗普希望与日韩领导人就朝鲜问题达成一致立场，以便说服中国国家主席习近平应采取进一步行动遏制朝鲜。

此外日本外务大臣河野太郎对记者表示，他和美国国务卿蒂勒森讨论了“现在是时候对朝鲜施加强大的压力。”

一位随行的美国国务院高级官员称，施压取得了效果。

这位官员表示，“我认为，我们现在比过去几十年更有机会解决这个问题，因为最重要的是国际社会团结一致真正切断朝鲜的生命线。这就是解决的办法。”

**贸易谈判**

贸易将是特朗普亚洲行期间的主轴，他将试图说服亚洲盟友同意采取更有利于美国的政策，此为特朗普强调的重点。

这趟亚洲行的重心将是出席亚太经合组织(APEC)在越南岘港举行的峰会，特朗普将在峰会上发表演说，支持自由和开放的印度洋-太平洋区域。

“我们将非常侧重的焦点之一就是贸易，因为25年来美国与这个地区、与全球其他地区的贸易并不十分理想，”他在美国总统专机上表示。

“我们将会讨论互惠贸易。公平、自由但互惠的贸易，”他说。(完)