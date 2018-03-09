综述：特朗普说金正恩承诺放弃核武 准备与其会面（更新版）

(新增韩国政府及分析师评论，更新市场走势。)

2018年3月8日，美国白宫，美国总统特朗普宣布进口钢铝关税决定。REUTERS/Leah Millis

路透首尔/华盛顿3月9日 - 美国总统特朗普表示，正在准备与朝鲜领导人金正的会面。这将是双方首次面对面，可能成为朝核危机取得重大突破的标志。

韩国青瓦台国家安保室长郑义溶在白宫表示，金正恩承诺”无核化”并暂停核武器与导弹试验。郑义溶向特朗普通报了周一韩国官员在平壤与金正恩的会晤情况。

“会面正在规划之中，”特朗普在与郑义溶会谈之后在推特上表示。与金正恩会面可能是特朗普自2017年1月就任总统以来的最大外交政策赌博。

郑义溶表示，特朗普对金正恩的邀请作出回应，同意在5月底前与金正恩会面。一名美国官员稍后表示，可能”在几个月之后(会面)，具体时间地点仍有待确定”。

据总统发言人，韩国总统文在寅表示，美朝首脑会晤将为朝鲜半岛无核化开辟道路。另一名韩国官员表示，特朗普同意在没有任何先决条件的情况下会见金正恩。

上述消息提振亚洲股市上涨，日本日经指数.N225涨0.5%，韩国股市.KS11涨逾1%。美元兑避险货币日圆JPY=亦走高。[nL4S1QR1J1]

“毫无疑问，这是好消息。”首尔Kiwoom Securities的首席经济分析师Hong Chun-Uk表示。“但这结果可能只是个为时短暂的因素，除非后续有更多和更强有力的行动。

特朗普先前曾说，他愿意在情况适当时与金正恩会面，但也已表示当时并不是进行这类对话的合适时机。他10月时曾嘲笑国务卿蒂勒森，说他试图与朝鲜对话是在”浪费时间”。

蒂勒森周四稍早在访问非洲时表示，尽管有可能与朝鲜”讨论举行谈判”，但无核化谈判可能还遥遥无期。

**”未试射导弹”**

“金正恩与韩国特使谈到了无核化，而不仅仅是冻结试验，”特朗普周四夜间在推文中说。“同时，这段时间朝鲜没有试射导弹。已经取得重大进展，但在达成协议前不会解除制裁。”

如果金正恩与特朗普会面，将意味着朝鲜半岛危机出现重大转折。过去一年双方的口水战加剧了爆发战争的危险。朝鲜曾多次进行试验，旨在开发具备打击美国本土能力的、带核弹头的导弹。

特朗普的助手一直对朝鲜的外交姿态保持警惕，因朝鲜有过违背国际承诺的历史，克林顿、小布什和奥巴马等历届美国政府令朝鲜无核化的努力均以失败告终。

韩国民众对该消息给予正面反应，网上有发言赞扬总统文在寅为特朗普与金正恩会面奠定基础。甚至有一些人称文在寅应获得诺贝尔和平奖。不过，围绕之前会谈失败的疑虑犹存。

技术上朝鲜与韩国仍处于战争状态。1950-53年的朝鲜战争以停战结束，但并未签署和平条约。

**”有意义”**

Daniel Russel表示，他希望看到细节并听取朝鲜方面对计划的说法。直到去年4月，他还在担任主管东亚太平洋事务的助理国务卿，这是美国负责亚洲事务的最高外交职位。

朝中社2018年1月1日发布的图片，显示朝鲜领导人金正恩发表新年讲话。

“要记得，朝鲜多年来一直提议美国总统与朝鲜领导人进行面对面平等对话—一个核国家对另一个核国家，”他指出，“提议本身不是什么新鲜事，回应才是。”

美国政府一位高级官员对路透表示，特朗普同意会面是因为，”接受邀请与一个真正能做决定的人会面、而不是重复过去那种漫长过程是有意义的”。

“特朗普总统是以达成交易而出名的，”这位官员称。

共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)称，特朗普对朝鲜的立场强硬，为和平解决朝核威胁带来了数十年来的最大希望。

“我想提醒朝鲜领导人金正恩一下—要是你和特朗普总统会面时耍弄他，那就是最最糟糕的事情了，”葛兰姆在推特上说道。“如果你真那么干了，你和你的王朝就要完蛋了。”

部分美国官员和专家担心，如果朝鲜拖延与美方的会谈，则可能是在为打造和完善其核武库争取时间。

**联合军演**

郑义溶称，金正恩理解韩美”例行”军演必须继续进行，这可能是朝鲜方面做出的关键让步。

朝鲜之前要求在此类联合军演暂停后才会继续推进与美国的谈判。

特朗普曾经嘲讽金正恩是个”疯子”，称他为“小火箭人”，去年还曾在联合国的一次演讲中发出威胁，称如果朝鲜袭击美国或美国的任一盟友，那美国就要“完全摧毁”朝鲜。

金正恩则以”精神错乱的美国老糊涂”回敬特朗普。

围绕朝鲜的紧张局势在2017年升至数年最高，特朗普政府警告称，对待平壤，所有方案都在考虑之中，包括军事行动。

而今年出现关系解冻迹象。朝韩重启对话，而且朝鲜还参加了在韩国举行的冬奥会。在本周的平壤会谈中，朝韩双方同意在4月底召开峰会，这将是2007年以来的首次朝韩峰会。

但日本仍保持谨慎。

“日本和美国不会放弃将继续给朝鲜施加最大压力的坚定立场，直至朝鲜采取实际行动真正彻底结束核导弹计划，”日本首相安倍晋三在东京告诉记者。

韩国总统文在寅已表态，对朝制裁不会因为对话而放松，对话的最终目标就是朝鲜无核化。

中国外交部长王毅则呼吁美国和朝鲜尽快进行对话，在周四北京一次记者会上警告称，”前行的道路不可能一帆风顺...”(完)

(编译 张涛/张若琪/杜明霞/王琛/刘秀红；审校 高琦/白云/蔡美珍/张明钧/王洋)