特朗普称与朝鲜谈判可能失败 也可能达成“最伟大协议”

路透宾夕法尼亚州3月10日 - 美国总统特朗普周六表示，他与朝鲜领导人金正恩计划中的谈判有可能达不成任何协议，也有可能达成”对全球来讲最伟大的协议”，使两国因核问题产生的紧张关系得以缓解。

他在宾夕法尼亚州西部为和共党人Rick Saccone竞选国会议员的造势活动上说，如果看到没有可能取得进展，”我可能迅速走人”。他表示，我相信朝鲜希望言和，“我认为现在时间正合适。”

尽管考虑会晤在5月底之前进行，但时间和地点都还没有确定。

“谁知道情况会怎样？”特朗普又补充说，如果进行会晤，“我可能迅速走人，也可能坐下来达成对世界而言最伟大的协议。”

稍早特朗普在华盛顿寻求国际方面对这次首脑会晤的支持，称朝鲜方面已经同意，在会晤进行前不再进行导弹试射。

“朝鲜自2017年11月28日以来未进行过导弹试射，并且已同意在我们的会晤结束前也不这样做。我相信他们会信守承诺！”特朗普在推特发文说道。

特朗普的言论与一位韩国官员周四的讲话相一致。不过他在推文中没有提及核试验。

特朗普所指的是哪一次会晤及其具体时间，目前都还不清楚。韩国官方本周稍早称，特朗普已同意接受金正恩的邀请，在5月底前进行会晤。

特朗普周六推特发文称中日两国领导人也支持对话，尽管他没有对谈判时间及先决条件方面的疑问作出任何澄清。

“习近平主席告诉我，对于美国努力通过外交而非其他不好的方式解决问题，中国表示赞赏，”他在推特中提及中国国家主席习近平时称。“中国仍将会有所帮助！”

他在周六推文中还表示：”与日本首相安倍晋三进行了对话，后者对于同朝鲜谈判非常积极。”(完)