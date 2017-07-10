焦点：特朗普言行对韩国金融市场的冲击力 大过任何导弹试射

路透首尔7月10日 - 几年来，韩国的投资者已经习惯了北方那个爱挑事的邻居，及其每隔段时间就来一次的导弹试射，而现在他们在评估地区风险时又增加了一个新的因子--美国总统特朗普。

朝鲜军事挑衅屡屡给金融市场造成冲击，但一直到最近这种冲击的力度都还可控，因为市场有一个不言自明的预期，认为通过国际外交斡旋是能够限制平壤方面不会做得太过分的。

然而现在，特朗普口无遮拦的推特发文以及白宫方面的强硬回应，在市场激起的波澜，绝不弱于对朝鲜问题的不安。

自从去年11月特朗普当选美国总统以来，信用和外汇衍生品市场上针对朝鲜远程导弹试射的价格波动明显更加剧烈。通常交易员会通过这些工具对冲地缘政治风险。

“特朗普几个月内对市场走势以及中国的影响，比奥巴马八年任期内还要大，”三菱东京日联银行全球市场研究东亚主管Cliff Tan表示。

朝鲜已一意孤行进行了五次核试以及一系列导弹试射，完全不把联合国决议放在眼里。

在特朗普当选总统前，市场已学会不把导弹试射频仍当作一回事。

今年期权市场显示，对冲朝鲜相关风险投资的成本已经激增，例如，对冲韩元下跌的3个月期权价格，已于4月中达到231个基点高位，为六个月前水平的两倍。

此一涨势出现之时，美军一艘军舰改道驶向朝鲜半岛，而且特朗普在会晤中国国家主席习近平之际对叙利亚发动了空袭。

今年4月韩元看跌期权价格达到2015年8月以来最高，当时朝鲜与韩国陷入紧张的军事僵局。

“这是对特朗普上台的反应，”一名汇市交易员在首尔表示。“对于在这里投资的交易员来说，特朗普的强硬路线和他过去所有的疯狂言论制造出各种新的不确定性。”

**特朗普行情**

尽管地缘政治紧张局势加剧，但韩国的主要资产市场今年表现不错，韩元兑美元和韩国综合股价指数.KS11分别上涨4.6%和17.4%，得益于强劲的出口和对第二季度公司获利的乐观展望。

但投资者在对冲成本方面感到了切肤之痛：特朗普去年11月赢得总统大选之后的韩元兑美元看跌期权价格，持续超过两个月前朝鲜第五次核试验时的水平。

在特朗普上台之前，韩元兑美元三个月看跌期权一直徘徊在100个基点左右，就连时任美国总统奥巴马在2016年4月朝鲜导弹试射后向该国发出严厉警告时也没有太大波动。

“与民主党掌权时相比，特朗普政府出台了更多强硬政策，而金融市场对美国的政策立场变得更为敏感，”Kyobo AXA Investment Managers资深基金经理Shim Hyun-soo表示。

在其他衍生品市场，韩国五年期信用违约互换(CDS)利差于4月17日攀抵10个月高位60个基点。

市场对韩元波动率的预期亦上扬，韩元一个月期隐含波动率在4月触及13.2%，为五年来高位。

“在奥巴马任内，市场不会很担心朝鲜局势。大家都知道金正恩政权不会真的做出蠢事，因为它可能成为末日的开始，”三星期货汇率分析师Jeon Seung-ji指出。

亚洲股市估值图表： tmsnrt.rs/2uGI4PH

韩国市场对朝鲜发射导弹的反应图表： reut.rs/2sSVZA4 (完)