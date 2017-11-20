美总统特朗普愿从参院税改版本中去掉废除强制医保要求--助手

路透华盛顿11月19日 - 美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周日表示，总统特朗普将不再坚持把废除奥巴马政府时期的强制医保规定，加入共和党提出的1980年代末以来规模最大的税改提案中。

参议院共和党领袖提出的税改立法提案，将去除奥巴马医改中对拒绝购买医疗保险的美国人征税的规定。

“如果我们的税改提案中去掉废除部分奥巴马医改的内容...它就能获得通过，那就太好了，”马瓦尼周日在美国有线电视新闻网(CNN)“State of the Union”节目中表示。“如果这项内容妨碍到对我们而言最好的税改提案获得通过，那么我们可以将它拿掉。”

目前暂时还不知去掉废除所谓的个人强制保险规定是否能提高税改法案获得通过的希望。马瓦尼表示，这块内容现在已不是阻碍。

废除强制保险规定是特朗普的主要目标之一。他去年竞选总统时就承诺推翻奥巴马医保(Obamacare)并以新的医保计划取代，但国会迄今一直没有就具体做法达成一致。

美国财长努钦表示，这个强制规定不是讨价还价的筹码。

努钦称，“目前”的目标是在议案中废除强制令。“我们将与参议院共同努力协商。我们会在今年晚些时候取得某种成果并提交总统签署，”他说。(完)