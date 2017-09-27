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焦点：特朗普称对朝鲜动用武力并非首选 但该选项具有“毁灭性”
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2017年9月27日 / 凌晨12点27分 / 22 天前

焦点：特朗普称对朝鲜动用武力并非首选 但该选项具有“毁灭性”

2 分钟阅读

2017年9月21日，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的照片拼接。REUTERS/Kevin Lamarque, KCNA/Handout via REUTERS

路透华盛顿9月26日 - 美国总统特朗普周二警告朝鲜，美国对朝鲜采取的任何军事选项都将是“毁灭性的”，但表示使用武力并非美国应对朝鲜导弹和核武计划的首选。

“我们已完全准备好了第二个选择，但并非优先选项，”特朗普在白宫召开记者会时表示，他指的是军事行动。“但如果我们选择这一选项，将是具有毁灭性的，对朝鲜来说有毁灭性。这就是军事选项。如果我们必须这样选择，我们就会这么做。”

特朗普和朝鲜领导人金正恩最近几周的言论针锋相对，让人担心形势误判可能导致的行动会带来诸多后果，尤其是朝鲜9月3日进行了第六次、威力最大的核试验。

美国一高级军官周二表示，尽管紧张局势升级，但美国并未发现朝鲜反映威胁升高的军事态势发生改变。

美国参谋长联席会议主席邓福德(Joseph Dunford)对于朝鲜军事立场的评估，与一名韩国议员的看法相左，后者称朝鲜政府已经加强东海岸的防卫。

“虽然目前政治形势显然非常紧张，但我们尚未看到朝鲜军队态势发生变化，我们正非常密切地加以关注，”邓福德在他的连任听证会上，对参议院军事委员会表示。

邓福德称，就急迫程度而言，“目前朝鲜当然构成了最大威胁”。

一位要求匿名的美国官员表示，卫星成像已侦测到朝鲜几架军用飞机向东海岸转移。不过这名官员称，这一活动并未改变他们对朝鲜军事动态的评估。

在美国轰炸机于上周六飞近朝鲜半岛后，朝鲜外务相李勇浩周一称特朗普已向朝鲜宣战，并威胁称，朝鲜将击落飞近半岛的美国战机。李勇浩此举是在回应特朗普的推文，该推文称如果李勇浩和朝鲜领导人金正恩将威胁付诸行动，那么他们“就时日不多了”。

朝鲜一直在研发可以打击到美国本土的核导弹，而特朗普已表示他绝不会允许。邓福德称，朝鲜政府将“很快”拥有可携带核武器的洲际弹道导弹，而这只是“非常短时期”的问题。

“我们明确地展示了我们的武力，以回应挑衅事件或冲突，”邓福德称。他还补充说，美国采取了“所有适当措施，来保护包括韩国和日本在内的盟国”。

“若他们一如其所暗示，在太平洋进行核试验，那将是极为挑衅的事；我认为朝鲜必须意识到，这对美国和国际社会都是十分严重的，”邓福德称。

听取了情报部门介绍情况的韩国议员Lee Cheol-uoo称，继美国派出轰炸机飞行后，朝鲜向东岸调遣飞机并采取其它措施以加强防御。该议员还称，美国似乎是故意披露了轰炸机飞行路线，因为朝鲜方面似乎对此并不知情。

美国财政部海外资产控制办公室周二称，美国已经对26人及九家银行实施了制裁，其中部分与中国有联系。

根据该办公室网站发布的名单，美国制裁对象为在朝鲜的人士，及一些在中国、俄罗斯、利比亚和迪拜的朝鲜国民。

**威慑的能力**

美国国务院周二表示，国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)将于周四至周六期间造访中国，与高层官员会谈，内容将包括朝鲜危机与贸易。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)在访问印度期间表示，将持续外交方面的努力。

“大家看到联合国安理会一致通过决议，对朝鲜加强施压、加大经济与外交施压力度，与此同时，对于朝鲜最具危险性的威胁，我们仍保留威慑的能力，”马蒂斯在印度首府对记者表示。

北京方面，中国外交部发言人陆慷表示，朝鲜半岛如果开战，不会有赢家。

“我们希望美朝双方的政治家都能有足够的政治判断力认识到，诉诸武力绝对不是解决朝鲜半岛问题和自身利害关系的可行办法，”陆慷表示。

“朝鲜半岛开战将不会有赢家。”

韩国总统文在寅呼吁金正恩重返军事对话。

“如同我之前多次说过，如果朝鲜停止其鲁莽的选择，谈判桌和协商大门仍是一直是开着的，”文在寅表示。(完)

编译/审校 李爽/徐文焰/侯雪苹/陈宗琦/龚芳/张若琪/戴素萍

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