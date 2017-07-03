焦点：特朗普敦促对朝鲜做出坚决回应 并在贸易问题上对韩国施压

路透华盛顿6月30日 - 美国总统特朗普周五与韩国总统文在寅会谈后，敦促对朝鲜做出坚决的回应，强调了美韩联盟的重要性；但在贸易问题上把矛头指向首尔，并要求韩方分摊驻韩美军的军费。

特朗普表示，美国正在与韩国重新协商五年前奥巴马政府时期达成的、其称为之为“粗糙的”自贸协定，并重申对朝鲜核武器和弹道导弹计划的“战略耐心”已经结束。

“我们共同面对来自毫无顾忌的残暴政权的威胁，”特朗普在与文在寅举行的联合记者会上说道，“需要对朝鲜的核武器和弹道导弹计划做出坚决的回应。”

尽管措辞强硬，仍不清楚特朗普将如何找出未来对待朝鲜之道。朝鲜正在研发能够打到美国的核导弹。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)曾警告，任何军事解决的结果都将是“难以置信程度的悲剧”。特朗普把希望放在说服中国采取更多行动来抑制朝鲜，不过他近来对中国未采取更强硬行动而益发感到挫折。

特朗普呼吁地区强国实施制裁，并要求朝鲜“迅速选择一条更好的路。”

文在寅则敦促朝鲜立即重回谈判。

文在寅在谈到韩国和美国时表示，双方领导人将以分阶段和全面的方式，采用制裁和对话双管齐下的办法。

特朗普和文在寅均表示，他们对恢复与朝鲜的对话持开放态度，但前提是朝鲜放弃核计划。

文在寅在战略国际研究中心参加一场活动时表示，朝鲜创造对话条件的举动包括冻结其核及导弹测试计划，或释放其扣押的三名美国人。

特朗普4月与中国国家主席习近平会面，但由此带来的蜜月期似乎已结束。美国周四以帮助朝鲜的核计划与导弹计划为由，制裁两名中国公民和一家中国船运企业，并指责一家中资银行为朝鲜政府洗钱。当天美国还批准对台湾的14.2亿美元军售案。

**钢铁与汽车**

韩国长久以来是美国的盟友，但特朗普严词批评过两国贸易失衡，并且威胁将撕毁双边贸易协定。

“我们将更努力地消除妨碍互惠贸易及市场准入的壁垒，”特朗普说，并称美韩领导人已谈到钢铁和汽车业等棘手领域。

特朗普称文在寅保证将为美国工人和企业寻求公平的环境，特别是汽车制造业，特朗普表示这番话让他深受鼓舞。

双方的联合声明称，两国领袖已同意将合力减少钢铁等基本金属的过量供应，并且减少非关税壁垒。声明还说特朗普接受了文在寅的邀请，将在今年回访韩国。(完)