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美总统特朗普称若NAFTA谈判失败 对分别达成双边协定持开放态度
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2017年10月12日 / 凌晨2点50分 / 7 天前

美总统特朗普称若NAFTA谈判失败 对分别达成双边协定持开放态度

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路透华盛顿10月11日 - 美国总统特朗普周三表示，若美加墨三国未能就大幅重修北美自由贸易协定(NAFTA)达成三边协议，那么他对美国分别与加拿大和墨西哥达成双边贸易协定持开放态度。

当记者问及如果与墨西哥的NAFTA谈判失败，他会否预想维持与加拿大的自由贸易协议，特朗普答道：“当然，绝对的。我们有可能无法与两方共同达成一致，但我们可以和一方达成协议。”

特朗普与加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)在白宫会晤后作出了上述表态。

在双方会晤后的记者会上，记者向特鲁多问及特朗普的相关表态，特鲁多称，他对完成NAFTA的重修仍持乐观态度。

特鲁多还称，加拿大非常清楚特朗普的不可预见性。

贸易专家表示，面对美国积极尝试大举增加汽车和汽车零组件原产地自制率要求，NAFTA谈判有可能陷入停滞。

听取有关美国本周将提出提案简报的人士说，美方正设法大幅提高汽车制造业的北美自制率门槛。

提案呼吁将整体北美制造比例由当前的62.5%提高到85%。此外，美方希望增加美国国内50%自制率的新规定，这在稍早的协议中是没有的。

“ 这些将遭遇来自加拿大和墨西哥的普遍反对。我认为这真的分歧很大。”亚洲协会的华盛顿政策主任卡特勒(Wendy Cutler)说。她亦是前跨太平洋伙伴关系协定(TPP)首席美国谈判代表。特朗普已宣布美国退出TPP。

根据路透获得的谈判日程安排，有关原产地规定的难题基本要在目前谈判的最后才来处理。周三已将这轮谈判延长两天至10月17日。(完)

编译 王琛/张若琪 审校 张荻/李爽

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