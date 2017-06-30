特朗普拟促进天然气和煤炭等出口 瞄准全球能源市场

路透华盛顿6月29日 - 美国总统特朗普周四希望通过促进美国天然气、煤炭和石油等产品的出口，帮助国内能源企业开创一个“黄金年代”。

特朗普把向东欧和亚洲市场出口液化天然气(LNG)的努力，归为“能源主导”的政策。美国在上届政府任内就已经开始这项努力。

美国还将提出可向乌克兰出口煤炭。乌克兰的能源消费者经常遭遇俄罗斯切断天然气供应的困境。

“我们在今天推出一项新的美国能源政策，”特朗普在能源部一项活动上表示。“我们将向全世界出口美国能源产品。”

特朗普计划下周在华沙与12位中欧和东欧领导人会面时，促进美国的LNG出口；中东欧地区一直严重依赖俄罗斯能源供应。然后特朗普将在德国汉堡的20国集团(G20)会议间隙与俄罗斯总统普京见面，这也是二人的首次见面。

在扮演了几十年天然气主要进口国的角色后，美国将在今年稍晚或2018年摇身一变成为净出口国。这都归功于德克萨斯和宾夕法尼亚等州天然气开发活动的兴盛。

目前位于路易斯安那沙滨渡口(Sabine Pass)的一个LNG出口设施已在运行，还有四个出口设施在建设中，预计将在2018-2020年期间投入运行。

随着美国计划增加LNG出口，将与澳洲、卡塔尔、俄罗斯及其他天然气出口大国争夺市场。

在前总统奥巴马2015年签署一项法律解除原油出口禁令后，美国的原油出口也已增加。

特朗普还宣布计划向乌克兰出口煤炭，并解除针对美国为海外煤炭项目提供贷款的限制。

特朗普政府将启动对境况不佳的核电行业的评估。受电力需求停滞和天然气价格较低的影响，美国很多核电站被关闭。特朗普的2018年预算案包括斥资1.2亿美元用于内华达尤卡山(Yucca Mountain)的核废料处理和其他项目，但该州的多数政界人士均反对该项目。

另外，美国国务院还批准NuStar Logistics兴建从美国向墨西哥输油的New Burgos Pipeline输油管道，该管道每日输油能力为18万桶。(完)