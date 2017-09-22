焦点：特朗普下令对朝鲜实施新制裁举措 经济施压再加码

路透纽约9月21日 - 美国总统特朗普周四下令实施新制裁措施，将更多与朝鲜(北韩)有贸易往来的个人和实体加入黑名单，对朝鲜的核武器与导弹计划进一步施压。

随着朝鲜面对国际压力毫不退缩，朝鲜半岛紧张局势不断升级，特朗普和朝鲜最高领导人金正恩之间的口头交锋也愈演愈烈。特朗普周二称金正恩为执行自杀式任务的“火箭人”，金正恩则在周五早间形容特朗普“精神错乱”。

金正恩称，朝鲜将考虑针对美国实施“历史上最高水平的强硬反制措施”，以此回应特朗普周二在联合国大会上发出的“彻底摧毁”朝鲜的威胁。

特朗普并未将矛头指向朝鲜最大的贸易伙伴--中国，而是称赞中国央行要求国内银行业者停止与朝鲜业务往来的举动“非常好”。

此次包括针对朝鲜船运业和贸易网络的新制裁措施表明，特朗普周二虽然在联合国大会发表首次演讲时威胁可能发动军事打击，但其后还是为向朝鲜施加经济压力留出更多时间。

特朗普在参加与日韩领导人的午宴之前，被记者问及是否仍有可能进行外交努力，他点头道，“为什么不呢？”

特朗普表示，新的行政命令“大大扩大了我们的职权，以瞄准那些为朝鲜提供资金及帮助提供贸易便利的个别企业、金融机构，并将切断资助朝鲜努力发展致命武器的收入来源。

美国财政部如今有权把目标对准那些“在商品、服务或技术方面与朝鲜有大量贸易往来”的对象。

特朗普并未提及朝鲜的石油贸易。白宫后来在声明稿中表示，朝鲜的能源、医疗、采矿、纺织及运输产业都是制裁目标，美国财政部可制裁任何在朝鲜拥有、控制或经营进口港者。

四名消息人士稍早对路透表示，中国央行已通知国内银行严格遵守联合国对朝鲜的制裁决议。

美国财长努钦称，将不允许与朝鲜有业务往来的银行同时在美国开展业务。

“任何国家的任何银行都不应为金正恩的毁灭性行为提供帮助，”努钦对记者称。

“外国金融机构现在已经知道，未来他们可以选择与美国或朝鲜做生意，但不能二者兼顾。”

努钦称，特朗普周四签署行政令实施的任何制裁措施，都不会追究过去的行为。

自2006年以来，联合国安全理事会已一致同意向朝鲜实施九轮制裁，本月通过的最新制裁决议限制了向该国的燃油供应。

欧盟官员和外交官称，欧盟各国大使已经达成初步协议，在联合国最新一轮制裁之外对朝鲜进行更多经济制裁。

特朗普周二在联合国大会的演说中警告朝鲜领导人，称若面临威胁美国将“彻底毁灭”朝鲜2,600万人。

这是特朗普关于军事攻击朝鲜的最直接威胁，以及对朝鲜多次发射弹道导弹飞过日本上空、并进行地下核试验所表达的最新关切。

朝鲜外务相李勇浩将特朗普在联合国大会上的演讲称为“狗吠声”。

**“危险的方向”**

韩国总统文在寅称需要以制裁让朝鲜回到谈判桌，迫使其放弃核武器，但韩国并未寻求朝鲜覆灭。

“我们所有的努力都是为了避免战争爆发，维护和平，”文在寅在演讲中称。他警告核问题必须平稳处理，这样“偶然的军事冲突不会毁掉和平”。

中国外长王毅呼吁朝鲜不要让核计划继续朝着“危险方向”走下去。

他说，仍有和平解决问题的希望，绝不能放弃。协商才是唯一出路。

俄罗斯外长拉夫罗夫谴责朝鲜的导弹与核武“冒险行为”，但警告称“军事狂热不仅行不通，更会带来灾难。”

朝鲜方面在日内瓦对联合国人权小组称，制裁将危及朝鲜儿童。

曾作为美国国务院官员参与伊朗与朝鲜制裁工作的Joseph DeThomas认为，最新的制裁行政令将使联合国决议更加有效，同时不会与中国陷入贸易战。但他警告称：

“不幸的是，在总统的联合国演讲过后，这一举措带来正面效果的可能性微乎其微。在现阶段，无论出台多少制裁决定，朝鲜当前的政府都不会屈服。”(完)