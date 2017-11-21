焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁

路透华盛顿11月20日 - 美国总统特朗普周一将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单，此举允许美国扩大对朝鲜的制裁，并有加剧朝鲜半岛紧张局势的风险。

2017年11月15日，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫就其亚洲之行发表讲话。REUTERS/Kevin Lamarque

特朗普表示，美国财政部将在周二宣布对朝鲜采取进一步的制裁举措。

在出访亚洲五国一周后，特朗普就将朝鲜列为支持恐怖主义国家，在他为期12天的亚洲行程中，遏制朝鲜的核武野心是与各国磋商的核心议题。

特朗普在白宫对记者表示，“朝鲜不光以核武威胁全球，并屡次支持国际恐怖主义行径，包括在外国领土的暗杀行动。”

“一旦列入支持恐怖主义国家名单，会进一步扩大对朝鲜和相关人物的制裁，我们将施加最大的压力，以孤立这个杀戮政权。”

特朗普称，“早就”应该将朝鲜列入该名单。

韩国情报机构周一称，朝鲜今年可能进行更多导弹试射，以改进长程导弹技术，加大对美国的威胁。

专家称，这一行动基本上是象征性的，因为朝鲜已经被美国严厉制裁，美国国务卿蒂勒森称此举将有助于促使其他人放弃支持朝鲜，似乎也承认这一现状。

“实质影响可能有限，但有可能籍此堵上一些漏洞，”他对记者称。

美国此前只认定另外三个国家支持恐怖主义，分别为伊朗、苏丹和叙利亚。

一些专家认为，列入名单要有证据显示一国“反复为国际恐怖主义行动提供支持”，而朝鲜并不符合。

**或将遭遇反噬**

美国一名追踪朝鲜情势发展的情报官员表示，担忧特朗普的行动可能遭遇反噬，尤其是考虑到列入黑名单的根据尚有可商榷之处。

这位要求不具名的官员指出，金正恩可能以几个方式回应，包括在“相当动荡的环境下”恢复导弹或核武试验。

这名官员表示，特朗普力求中国更加配合对朝鲜施压，以促使朝鲜停止核武及弹道导弹试验；而将朝鲜列入黑名单的举动，则可能损及特朗普在这方面所做的努力。

无论如何，这对开启美国与朝鲜对话无济于事；而中国及其他国家始终希望促成两国对话。

“我不认为这会有什么帮助，这可能只是一个重大的失策而已，”1994年朝核危机美国首席谈判代表Robert Gallucci指出。(完)