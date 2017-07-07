综述：美国总统特朗普誓言对朝鲜导弹威胁采取“非常强烈的”行动

路透华沙7月6日 - 美国总统特朗普周四誓言将对朝鲜最新的导弹发射采取“非常强烈的”对抗措施，并敦促各国向朝鲜表明其将为核武计划承担后果。

朝鲜周二试射了一枚洲际弹道导弹，一些专家称其射程可覆盖阿拉斯加和夏威夷，可能还包括美国太平洋沿岸的西北部。朝鲜称导弹可以携带大型核弹头。

在与波兰总统Andrzej Duda举行的记者会上，特朗普称朝鲜“是一个威胁，我们将非常强烈地对抗。”

他表示美国正在考虑对朝鲜采取“严厉的措施”，但他不会效仿其前任奥巴马，在叙利亚化武问题上划出“一条红线”但并未执行。

特朗普并称，“他们的行为方式非常非常危险，必须采取措施。”

这个问题可能是特朗普1月上任以来所面临最严重的外交挑战，令他与中国国家主席习近平的关系受到压力。特朗普曾施压中国压制朝鲜，但未能成功。

美国周三表示，如果为了阻止朝鲜核导弹计划而必须使用武力，将会这么做。不过美国国防部长马蒂斯周四称，朝鲜本周试射洲际弹道导弹并没有令各方更接近战争。

中国周四呼吁有关各方保持冷静克制，并明确表示不希望成为美国制裁的目标。

中国财政部副部长朱光耀表示，中国将执行联合国有关决议，但“美国不应以国内法律为借口对中国的金融机构实施制裁”。

外交人士表示，俄罗斯周四否决了联合国安理会谴责朝鲜发射导弹的议案，因这份美国起草的声明称朝鲜发射的是洲际弹道导弹。

俄罗斯政府表示，认为朝鲜周二发射的是中程弹道导弹。中国尚未确认朝鲜发射的导弹类型。朝鲜称其试射了洲际弹道导弹，美国称这可能是真的。

**糟糕的行为**

特朗普周四飞往汉堡参加20国集团(G20)峰会，届时将与习近平会面。

中国未进一步压制朝鲜，令他感到挫败，他周三发表推文称：“中朝贸易第一季增长近40%。中国和我们合作的就这么多了，但我们必须试试！”

特朗普在波兰演讲时未提及中国，但他所说的其他国家应当做更多努力，明显意指中国。

“Duda总统和我呼吁所有国家一起应对这个国际威胁，公开向朝鲜证明，他们这种非常非常糟糕的做法会带来后果，”他称。(完)