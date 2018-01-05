特朗普称朝韩对话是“好事” 冬奥会期间不搞军演

路透华盛顿/首尔1月4日 - 美国总统特朗普周四称朝韩可能进行对话是“好事”，并与韩国达成一致，在下月的冬奥会期间不举行军事演习。

韩国总统府称，特朗普在电话中告诉韩国总统文在寅，他希望朝韩对话将会有好的结果，并将派家庭成员在内的一个高级代表团出席韩国平昌冬奥会。

白宫没有立即回复置评请求，但称特朗普与文在寅同意为保证冬奥会的安全，“冬奥会期间降低冲突风险并停止军演”，一个“高级代表团”将出席冬奥会。

白宫并称，两国领导人还“同意继续向朝鲜施加最大限度的压力”。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)对记者表示，目前看来，举行联合演习的时间应该是在冬季奥运会与残奥会之后，这两项盛会将分别于2月9-25日以及3月9-18日举行。马蒂斯也表示，演习的推迟是“务实的”考量。

马蒂斯表示，要断定朝鲜提出与韩国对谈的要求是否确实是抛出橄榄枝还为时过早，但他表示，这样的结果显然是国际压力所致。

特朗普在稍早的推文中对于对话表示赞许，尽管他在本周再度出言抨击朝鲜领导人金正恩。

“如果我不是如此坚定而强大，没有意愿向朝鲜展现我们所有的‘威力’的话，谁会相信如今朝鲜与韩国能进行会谈与对话，”特朗普在推文中表示，他还说，“会谈是件好事！”(完)