美国官员称特朗普对签署对俄制裁的法案持开放态度

路透华盛顿7月23日 - 美国白宫周日称，总统特朗普对签署加强对俄罗斯制裁的法案持开放态度，此前，参议院和众议院领袖就一项议案达成协议。

国会民主党议员周六称，他们已与共和党议员就允许对俄罗斯、伊朗和朝鲜进行新制裁的立法达成协议。这项议案将限制特朗普任何试图取消对俄制裁的潜在努力。

“我们支持这项立法目前的做法，也将继续与参众两院努力促成那些对俄的严厉制裁，直到乌克兰问题完全解决，而现在乌克兰问题肯定还没有到这个地步，”白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)在ABC电视台的节目中说道。

一位白宫官员称，在做出包括加入对朝鲜制裁等改变之后，政府对这项法案的看法也有逐步发展。

这位官员表示，政府对“该议案进展的方向表示支持，但在法案最终版本确定且不再有修改之前，不会明确表态。”

特朗普新任命的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)表示，总统尚未决定是否签署这项法案。

“我猜测...他会很快作出决定，”斯卡拉穆奇在CNN的“State of the Union”节目中说。

特朗普承诺要致力于改善与莫斯科方面的关系，这一立场遭到国会两党议员们的抵制。针对他2016年竞选班子可能与俄罗斯有关联的调查，让政府陷入困境。特朗普表示，他在竞选中绝未通俄。(完)