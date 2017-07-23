特朗普发推文声称他拥有全面赦免权 通俄调查仍在继续

路透弗吉尼亚州诺福克7月22日 - 美国总统特朗普周六声称他拥有“全面赦免权”，他的政府正面临对他在2016年竞选中是否与俄罗斯有联系的调查。

特朗普在当天早间发出的一系列推文中再次表达了对他的司法部长，坐镇通俄门调查的特别顾问，以及正在努力推进他的立法议程的共和党议员们的失望之情。

但特朗普有关赦免权的言论，既对媒体进行了一番攻击，也说明他可能正在考虑如果通俄门调查的最后结果不是他想要的情况下，他能有的选择。

特朗普并没有具体说他可能考虑赦免谁。他的推文似乎是对华盛顿邮报本周早前一篇报导的回应，该报称，特朗普和他的法律团队检审了可赦免特朗普助理、家庭成员、甚至他自己的总统权力。

路透还未证实该报的说法。

华盛顿邮报周五援引现任和前任美国官员报导称，俄罗斯驻美大使被美国间谍机构窃听到对他的上级说，去年他与特朗普顾问塞申斯(Jeff Sessions)讨论了有关大选的事宜，当时塞申斯的身份是美国参议员。

塞申斯目前是司法部部长。

有学者对美国总统发布赦免的法律权限范围提出质疑。有人揣测，如果特朗普未来某个时候真的赦免他自己，那美国最高法院或许必须要就赦免的合宪性做出决定。

正在调查通俄门的联邦调查员尚未就任何不当行为对特朗普提出指控。(完)