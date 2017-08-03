焦点：特朗普签署对俄制裁法案 莫斯科称之为“全面贸易战”

2017年4月11日，俄罗斯莫斯科，伏努科沃国际机场的俄罗斯和美国国旗，当日美国国务卿蒂勒森到访。

路透华盛顿8月2日 - 美国总统特朗普周三很不情愿地签署了有关对俄罗斯实施新制裁的法案。莫斯科方面称，此举等同于一场全面贸易战，也使俄罗斯与特朗普政府改善关系的希望化为泡影。

美国国会上周以压倒性优势批准了这项立法，通过的举措与特朗普改善对俄关系的意愿相悖。

特朗普在签署的同时批评说，这项法案侵犯到他确定外交政策的权力，并称相比国会，他能够同别国政府达成“好得多的协议”。

俄罗斯总理梅德韦杰夫称这些制裁措施相当于一场“全面贸易战”，并在Facebook中发文补充说，特朗普政府显示出“彻头彻尾的无能为力”。

“我们与美国新政府改善关系的希望已经破灭，”他写道。

然特朗普再三表达对制裁的担忧，引发外界质疑特朗普对俄罗斯实施制裁和采取行动的力道会有多强。该制裁法案还涉及对伊朗和朝鲜的制裁。

“尽管我支持采取严惩作法，威慑住伊朗、朝鲜和俄罗斯挑衅且造成动荡的行为，但该法案有明显瑕疵，”特朗普对议员表示。

新法允许国会阻止特朗普放宽对俄制裁的任何努力。

特朗普在另一份声明中表示，他为了国家的团结而签署该法案，即使他认为这其中有问题。

这项制裁举措激怒了俄罗斯总统普京，促其采取对抗手段，他在周日表示，美国驻俄罗斯的外交机构人数必须裁减755人。俄罗斯并查封了莫斯科附近两处由美国外交人员所使用的房产。

特朗普曾多次表示希望改善同俄罗斯的关系。但美国情报机构认定俄罗斯曾通过干涉帮助特朗普竞选，这让特朗普的愿望受阻。

**低调签署**

美国众议院议长莱恩对特朗普签署该法案表示欢迎，在声明中称这会“向我们对手发出他们将对自己行为负责的有力讯息”。

但共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)表示，对于特朗普选择以闭门方式、没有在众多摄像机和记者面前当众签署该法案感到失望。

“他悄悄地做这种事，我认为强化了关于特朗普政府并不是真正认真对待反击俄罗斯一事的说法，”葛兰姆接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示。

众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)对特朗普的签署声明表示关切，称这“令人严肃质疑其政府是否打算遵守该法案，以及是否会继续支持和奖励普京的攻击性”。

在关于制裁法案的声明中，特朗普对他所谓的国会侵犯其制定外交政策的宪法权力颇有微词。

特朗普称，他之所以当选，部分归因于他在商业上的成功。他还称，“作为总统，我能比国会与外国达成好得多的交易。”

制裁将影响一系列俄罗斯行业，还可能进一步损害俄罗斯经济。2014年因吞并克里米亚而实施的制裁，已经削弱了俄罗斯经济。

**能源业为制裁目标**

除了惹恼俄罗斯以外，这项法案也让欧盟感到不满。欧盟曾表示，新的制裁举措可能影响其能源安全，也促其采取行动。

该法案中有些规定针对的是俄罗斯能源领域，对美国投资俄罗斯企业实施新的限制。对俄罗斯企业所持权益达到33%或以上的能源开发项目，也将禁止美国企业参与。

这项法案还包括对那些投资或帮助俄罗斯进行能源开发的外国企业实施制裁，不过总统可以豁免那些制裁。

这将使得特朗普政府可以选择制裁那些帮助开发俄罗斯出口管线的公司，比如向欧洲输送天然气的Nord Stream 2管线，德国企业有参与其中。(完)