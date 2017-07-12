焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里

2016年7月19日，美国俄亥俄州克里夫兰，小特朗普在共和党全国代表大会上握拳致意。

路透华盛顿7月11日 - 根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。

小特朗普公开的这些电邮是迄今为止最有力的证据，说明特朗普的竞选班子欢迎俄罗斯的帮助。通俄门事件已经令特朗普的总统任期蒙上阴霾，并促使司法部和国会展开调查。

邮件显示，小特朗普在2016年6月9日的会面之前，十分期待从一名俄罗斯律师那里得到“非常高层而敏感的情报”。一名中间人将这些情报描述为“俄罗斯及其政府支持特朗普先生的举措之一”。

“如果你说的是这件事，我非常愿意，”小特朗普在回复邮件中写道。在纽约时报称打算就这些邮件撰写报导后，小特朗普在推特上公开了这些邮件内容。

这些信息表明，特朗普当时的竞选经理Paul Manafort，以及现任白宫顾问的特朗普女婿库什纳也打算参加与俄罗斯律师Natalia Veselnitskaya的会议；她否认与俄罗斯政府有关联。

小特朗普称她在会议中并未提供任何不利于希拉里的信息，而是想讨论关于俄罗斯制裁的问题。

但小特朗普与安排此次会面的媒体界人士Rob Goldstone之间的通信，可能为调查特朗普竞选团队是否与俄罗斯当局勾结的美国调查人员提供材料。

“俄罗斯皇家检察官...愿向特朗普竞选团队提供一些官方文件和信息，可让希拉里与俄罗斯之间的勾当入罪，对你父亲大有帮助，”Goldstone在日期为去年6月3日给小特朗普的信中写道。

俄罗斯并没有“皇家检察官”，相对应的官衔是总检察长。

美国情报机构已得出结论，俄罗斯当局通过泄露民主党官员的私人电邮，寻求在某种程度上帮助特朗普胜选。

“现在，这次谈话的重点将转为特朗普总统是否亲自参与此事。而本次竞选是否涉及此事，现在看起来似乎已有结果，”康奈尔法学院教授Jens David Ohlin在接受采访时表示。“答案是肯定的。”

莫斯科方面否认进行任何干预，特朗普表示他的竞选不存在与俄罗斯串通的问题。

**金融市场惊惶不安**

消息震动了金融市场，投资者担心这将再度牵扯美国政府推行经济政策的精力。美股和美元下跌，美国公债上涨。股市后来收复多数失地，因参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)许诺延长国会会期，以推动医保改革法案的通过。

小特朗普与其弟Eric负责管理他们父亲的房地产和商业帝国，并未在白宫担任正式职务。

看起来这些邮件并未提供有关违法活动的证据，但法律专家认为，如果调查人员查实小特朗普协助犯罪行为，譬如非法侵入民主党电脑网络或者因收受外国企业礼物而违反竞选筹款相关法律，事情就会比较麻烦。

国会负责调查此事的委员会可能会对他展开调查。

据参议院一名消息人士指出，参院情报委员会打算要求小特朗普作证，并提供相关文件；而众议院情报委员会民主党议员Adam Schiff则表示，该委员会希望对他及所有涉及此次会面的人士进行访谈。

据美国有线电视新闻网(CNN)报导，特别检察官穆勒(Robert Mueller)也打算调查此事。(完)