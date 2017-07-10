特朗普之子在选战期间曾会见俄罗斯律师--纽约时报

2016年11月17日，美国纽约，美国总统特朗普之子--小特朗普在特朗普大厦的电梯里。

路透华盛顿7月9日 - 纽约时报周日援引三名白宫顾问报导称，美国总统特朗普之子--小特朗普(Donald Trump Jr.)在2016年选战期间同意会见与克里姆林宫有关系的律师，会面前有人向其保证将提供对希拉里不利的情报。

报导称，时任特朗普竞选团队主席的Paul Manafort和特朗普女婿库什纳也参加了在2016年6月9日在特朗普大厦的这次会面。在此两周之前，特朗普刚刚赢得了共和党提名。

纽约时报引述了小特朗普的一份声明，他承认见过俄罗斯律师Natalia Veselnitskaya。

“一番寒暄后，这位女士(Veselnitskaya)宣称她掌握着有关一些与俄罗斯有关的人在资助民主党全国委员会、并支持希拉里的信息，”报导引述小特朗普的话称。希拉里是2016年总统大选的民主党候选人。

“她说的话意思含糊、模棱两可、没有意义。没有提供或拿出具体的细节或支持性信息。后来很快发现，她并没有什么实质性的信息。”

纽约时报称，Veselnitskaya之后就将话题转到了收养俄罗斯孩童、以及美国有项法律将那些与侵犯人权有关的俄罗斯人列入黑名单的事情上。

特朗普的法律团队发言人Mark Corallo在电邮声明中称，特朗普“不知情且未参加”纽约时报所报导的这次会面。

报导援引小特朗普的话称，他认为有关希拉里的信息只是那次会面的托辞而已。纽约时报称，不清楚Veselnitskaya是否给出了事先承诺的有关希拉里的不利信息。

小特朗普告诉纽约时报，当时他叫上Manafort和库什纳参加会面时，并未告诉他们会面是为了什么。

Manafort和库什纳的代言人未立即回复路透的置评请求。(完)