特朗普警告朝鲜“残暴政权”正走向极度危险境地（更新版）

(新增特朗普演讲内容)

路透首尔11月8日 - 美国总统特朗普周三向朝鲜领导人金正恩发出严厉警告，称后者推动发展的核武器“没有让你更安全，它们正把你的政权置于极度危险的境地。”

“不要低估我们，不要试探我们，”特朗普结束访问韩国前，在韩国国会发表演讲时称。

在涉及面甚广的演讲中，特朗普特别指责了朝鲜政府侵犯人权的行为，针对该国使用了迄今为止最为强硬的措辞，敦促世界各国孤立朝鲜政权，不给予“任何形式的支持、供给或接纳”。

特朗普描述了一幅关于朝鲜的凄惨景象，称朝鲜人民在“集中营”里受苦受难，一些人向政府官员行贿，宁可在海外“像奴隶一样”工作，也不愿在国内生活在政府管控下。但他并未提出任何证据证明这些指控。

特朗普对朝鲜措辞再度转为强硬的一天之前，他似乎刚刚把激烈言辞的调门降下一些。他在周二甚至呼吁“达成协议”，给了朝鲜方面一个通过外交途径解决问题的台阶。

特朗普周三的演说基本上开始激烈攻击。但他确实也承诺，如果朝鲜停止研发弹道导弹，同意“完整、可供验证且全面的去核化，”就可能走出一条“通向更美好未来的路径”。不过朝鲜对此曾嗤之以鼻。

“我们不会允许美国城市受到毁灭的威胁。我们不会被吓倒，”他对韩国国会议员表示，“我们不会允许史上最恶质的暴行在这里重演，我们将竭力捍卫以确保这一点。”

“全世界不能容忍一个无赖政权的核毁灭威胁，”特朗普表示。此间美国有三个航母群航行至西太平洋进行演习，这也是美国海军罕见地在这个区域展现军力。

不过特朗普并未就如何迫使朝鲜放弃其导弹与武器计划提出新的说法。特朗普的策略主轴在于制裁与军事施压，而非外交。

官员表示，特朗普稍早原本打算出其不意造访朝韩非军事区，不过因为浓雾导致直升机无法降落而取消。(完)