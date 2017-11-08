焦点：特朗普访韩期间以动武警告朝鲜 但同时也采取较和缓口气

路透首尔11月7日 - 美国总统特朗普周二警告朝鲜，他准备动用美国全面军事力量以阻止任何袭击，不过他也以较过去更加和缓的态度呼吁平壤方面“达成协议”，以结束核问题僵局。

2017年11月7日，韩国首尔，美国总统特朗普与韩国总统文在寅在青瓦台举行联合新闻发布会。REUTERS/Jonathan Ernst

特朗普访问韩国期间发表谈话，称虽然“我们祈祷”不必动用美国的全部军事力量，但也做好了采取一切必要手段防止“朝鲜独裁者”对数以百万计的生命造成威胁。

“不能允许朝鲜威胁到我们所建立的一切，”特朗普在与韩国总统文在寅会谈后表示。文在寅支持对朝鲜展开外交接触。

不过，特朗普间或也放缓对抗性语气，用更为审慎的态度敦促朝鲜方面“做正确的事”，并说：“我的确看到一些动作，”不过他拒绝给予详细说明。

“如果朝鲜坐到谈判桌前并与达成协议，真的是很明智的做法，”特朗普在与文在寅联合召开的新闻发布会上对记者表示。

尽管特朗普对朝鲜发出新的威胁，不过这与他近几个月展现的更为尖锐态度相去甚远，包括他之前曾说对朝鲜的一切外交努力都是在浪费时间。

不过朝鲜领导人金正恩已清楚表明对协商兴趣缺缺，至少在朝鲜发展出射程可达美国本土、能够搭载核弹头的导弹之前是如此。

**特朗普称赞文在寅**

特朗普对文在寅“高度的合作”表示赞许，尽管过去双方对于如何对抗朝鲜以及美韩之间的贸易协定意见相左。

特朗普与文在寅在新闻发布会上表示，已同意将适时重新协商贸易协定。

在韩国总统府青瓦台外隆重的欢迎仪式后，文在寅于正式会谈中对特朗普表示，希望他此行能够多少缓解朝韩间的紧张。

特朗普在新闻发布会上称，平壤必须明白华府拥有任其使用的“空前力量”。

他指出，美国的三个航母打击群正在西太平洋共同演习，一艘核潜艇也已就位。

特朗普曾批评文在寅支持与平壤方面进行外交接触，称这是在“姑息”朝鲜。但特朗普和文在寅藉着周二的新闻发布会，强调了双方的共同立场。

文在寅敦促通过对朝鲜的制裁施加最大压力，以迫使朝鲜谈判放弃核项目。朝鲜则表示绝不会放弃核项目。

特朗普周三将在韩国国会发表讲话，料将以其对朝政策为主。特朗普的对朝政策以制裁和军事施压为主，而非同朝鲜进行外交接触。(完)