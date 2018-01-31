特朗普国情咨文誓言保护美国知识产权 但未点名中国

路透华盛顿1月30日 - 美国总统特朗普周二在国会首次发表国情咨文，他誓言要保护美国知识产权，但未提及中国，而特朗普政府曾指责中国的贸易滥用行为。

外界原本预计，特朗普会就窃取知识产权和为本国产业提供国家补助等不公平贸易行为，对一些国家提出强烈警告。

但特朗普演讲中有关贸易的内容只有三句话，他一再重申进行“公平互惠”贸易的必要性，但并未详述。

“我们将努力修补糟糕的贸易协定，并展开新协定的谈判，”特朗普说道，还称：“我们将通过大力执行我们的贸易规定，来保护美国劳工和美国的知识产权。”

特朗普曾威胁要退出与加拿大和墨西哥的北美自由贸易协定，以及美韩自贸协定，除非他们支持美国制造业和美国就业。

特朗普上周对进口洗衣机和太阳能面板征收关税，这是他去年就职数周内使美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)以来，首次采取的重大贸易举措。

特朗普在考虑对钢铁和铝广泛征收关税或实施配额制度，之前美国商务部展开调查，确定不断增加的钢铁和铝进口是否会给国家安全带来威胁。

美国制造业联盟(AAM)对特朗普演讲中有关贸易的言论表示欢迎，但呼吁美国要采取行动对抗中国进口。该联盟是代表钢铁和其他基础工业的组织。

“此次演讲不会改变中国的行为，也不能保护美国就业。只有采取行动才行，”AAM总裁Scott Paul表示，“现在总统应该言出必行，拿出政策与行动了。”(完)