（重发）焦点：特朗普关税举措令美股投资者不喜反忧 放大了通胀疑虑

（重发以删除电头赘字）

2018年2月26日，美国纽约，纽约证交所交易商工作场景。REUTERS/Brendan McDermid

路透旧金山3月1日 - 美国总统特朗普引发的贸易战阴影在周四严重冲击美股，放大了通胀忧虑，也让九年牛市的未来前景堪忧。

标普500指数挫跌1.33%，之前特朗普宣布，美国将对进口钢铁和铝征收关税，以此兑现他的承诺，积极挑战中国等他认为要为美国制造业工作岗位流失负责的国家。

在华尔街，特朗普宣布的消息加重了已经不断发酵的通胀忧虑。通胀问题可能令美联储在未来几个月给处在扩展中的美国经济踩下刹车，终结股市屡破纪录的连番涨势。

“在一个人人对未来通胀都有一些不安的环境里，关税并不能真正缓和这些忧虑，”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson警告说。

关税消息带动美国本土钢铝生产商股价大幅上扬，但其它板块却大面积受创，表明投资者普遍认为贸易摩擦可能会损害美国经济。

美国公债收益率下跌，因部分投资者认为债券是比股票更安全的押注。美元兑人民币则跌至两周低点。

周四，标普500指数成分股公司的市值蒸发约3,230亿美元。将从该关税中受益的美国钢铁企业市值增加了20亿美元。货币经理指出，如果美国同中国、欧盟、加拿大及其他贸易伙伴发生争端，钢铁及其它材料股是为数不多的可能因此受益的板块。

“关税在以往并没有起效，还引发报复。这将让你卷入贸易战，进而拖累经济，”B. Riley FBR首席市场策略师Art Hogan警告称。

与中国关联密切的苹果(AAPL.O)股价下跌1.75%。这家按市值计最大的美国公司在中国生产iPhone，其总营收的五分之一都来自中国。

通用汽车(GM.N)股价跌近4%，福特汽车(F.N)跌3%。前者可能提高汽车价格来帮助抵消关税举措造成的钢铁价格上涨影响。

“如果提高关税这种趋势继续，将会抑制这个国家的整体需求，从而提升其物价，最终通过投资渠道流入这个国家的资金流将出现净流失，”新泽西州Washington Crossing Advisors资深投资组合经理Kevin Caron表示。

今年实施的大幅调降公司税让特朗普在华尔街赢得一些支持者，并扶助美股创纪录高位，其中标普500指数自特朗普13个月前宣誓就职以来已大涨19%。

“我认为贸易战对谁都没有好处。”纽约Empire Executions总裁Peter Costa表示。

华尔街近几个月来多数的乐观气氛，都是基于减税和经济稳健增长2018年将大幅推升企业获利的预期。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估标普500成分股企业获利今年将增长19%。

Federated Global Allocation基金投资组合经理Steve Chiavarone称特朗普的贸易计划”令人沮丧且遗憾”。不过他预期，除非欧盟和中国动真格对美国采取报复，不然强劲的获利预期将继续支撑股价。(完)