综述：特朗普称将对进口钢铝课征高额关税 贸易战担忧打压美股

路透华盛顿3月1日 - 美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国和欧洲等主要贸易伙伴的报复，同时帮助引发了美股大规模抛售。

2018年3月1日，美国白宫，美国总统特朗普宣布，美国将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。图中坐在他身旁的是两家美国钢铁公司的执行长。REUTERS/Kevin Lamarque

特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。不过白宫官员稍后表示，部分细节仍有待敲定。

特朗普认为这些关税将保护美国就业。但多数经济学家表示，对于诸如汽车和石油行业等钢铝消费者而言，进口价格上涨的影响将是摧毁的就业要多于所创造的就业。

“我们将重建我们的钢铁产业和我们的铝产业，”特朗普称。

关税消息带动美国本土钢铝生产商股价大幅上扬，但因可能令消费者成本增加，美股人气受创。

一位直接了解讨论情况的人士称，由于政府立场摇摆不定，白宫一整晚都处于”混乱”之中。

共和党的一些资深议员、以及从汽车到石油等输入成本恐将因征税而增加的行业，强烈批评征税带来的威胁。一个主要的担忧在于，美国农业出口可能会因钢铁出口国的报复而遭受重挫。

**招致报复**

“每次这么做，都会招来报复。农业首当其冲。我认为，这对农业经济来说，是非常适得其反的，”参议院农业委员会主席Pat oberts称。

中国已威胁会遏制从美国进口的大豆，欧盟亦表示将考虑采取行动。中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤目前正在访问美国。

此举对中国的直接影响不会那么严重，数据显示，加拿大供应占美国需求的16%，中国只占2%，而且加拿大是迄今最大的钢铁出口国，巴西和韩国紧随其后。

“如果对加拿大钢铁和铝产品实施限制，加拿大将采取措施回应，来保护其贸易利益和工人，”加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland) 在措辞严厉的声明中称。

巴西工业部表示，将考虑独自就关税问题采取行动，或与其他国家合作。受这则关税消息影响，巴西两家最大的钢铁生产商Cia Siderurgica Nacional (CSNA3.SA)和Usiminas(USIM5.SA)周四分别收低4.4%和4.2%。

在被问及是否豁免某些国家时，白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)称，在下周发布公告前她不会详述细节。她说，仍在对该关税进行最后敲定。

特朗普发布这则消息后，AK Steel(AKS.N)股价大涨近10%，美国钢铁公司(United States Steel) (X.N)亦劲扬逾5%，纽克(Nucor)(NUE.N)升3.2%。相比之下，钢铁消费类股下跌，福特汽车(F.N)跌逾3%，通用汽车(GM.N)挫低近4%。

美国政府表示关税将有助保护美国产业；但批评人士称，那将提高行业成本，且并无法兑现增加国内就业的竞选承诺。

特朗普的决定反映出，其行政团队中包括贸易事务顾问纳瓦罗等贸易鹰派的胜利，首席经济顾问柯恩等担心此举遭致严重后果一方的挫败。

特朗普政府还表示此举是出于国家安全利益，称美国的坦克和军舰需有国内供应的原材料。不过，美国国防部曾建议有针对性地课征钢铁关税，延后实施铝材关税。

虽然中国仅占美国进口钢铁的2%，但其大规模行业扩张已导致全球钢铁供应过剩，进而压低了钢价。

**高关税能为行业创造的额外岗位不多**

尽管1962-2005年期间美国钢铁生产商的就业岗位减少了四分之三，但美国经济学会一项重要研究显示，其中多数都是因为生产技术改善，单位劳工产出增加了四倍。

“因此，即便贸易保护带来国内生产的增加，由此新增的就业或许远远少于许多人的期望，”Econofact的经济学家们上周表示。

Econofact报告称，在汽车零部件、家用电器、农用机械和石油设备等”大量”使用钢铁的产业中，有200万就业岗位。

“在美国许多州，这些使用钢铁的产业受到不利影响的工作岗位或许大大多于为钢铁产业保住的职位，”Econofact警告说。

美国经济受到的整体影响可能不大，除非爆发大规模贸易战，因为钢铁和铝在整体进口中的比重仅占2%。

投资银行巴克莱估计，关税仅会在一段时期内将核心通胀率推高0.1个百分点，令经济成长率降低0.1-0.2个百分点，而特朗普的财政刺激政策完全可以抵消这些影响。(完)