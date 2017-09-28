焦点：特朗普税改提议对富人和企业减税 引发对赤字膨胀疑虑

路透华盛顿9月27日 - 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。

特朗普称，该提议旨在帮助就业人口、创造就业并使税制更简单公平。不过由于特朗普自己所在的共和党内部立场分歧，且民主党人士充满敌意，该提案将在国会面临一场硬仗。

该计划将降低企业所得税率、对小型企业减税、降低个人最高税率，并取消一些被广泛使用的税费减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州民众的规定。

特朗普助手及国会共和党高层经过数月协商才出炉这项税改计划，但该计划没有详细说明如何在不增加赤字的情况下弥补减税带来的损失。共和党领导的国会税法起草委员会还需提出详尽的提案。

特朗普在印第安纳波利斯的一个活动上发表讲话时称，这是美国历史上力度最大的减税计划，是“针对美国民众的历史性减税”计划。

“这是个几十年一遇的机会，”特朗普称。“我们希望税改有利于经济成长，有利于就业，能惠及劳工，惠及家庭。是的，税改对美国有利。”

特朗普周三早些时候被记者问及相关问题时表示，他个人不会因为这些提议得到经济利益。特朗普曾是地产大亨，商而优则仕，他在去年作为总统候选人时曾承诺要进行大规模减税。

“我觉得这能给富人带来的益处很少，”特朗普称。不像许多美国前任总统那样，特朗普拒绝公开他个人的报税单。

共和党虽然控制着国会参众两院，但自特朗普1月上任以来，他们在重大立法方面尚无任何建树。

共和党的最优先立法行动--医保改革周二在参议院受挫。特朗普施政愿望清单上的另一重大目标--基建支出，也尚未实现。

美国议员数十年来一直回避对税法进行全面性修改，上一次通过已是在1986年。

白宫表示根据提案，中产阶级家庭的收入中需被课征联邦税的部分将较少。特朗普指出，个人收入的免税额为1.2万美元，已婚夫妻的免税额为2.4万美元。

这项计划将把个人最高税率由39.6%降至35%。

公司所得税率也将由目前的35%降将为20%，但并没有降到特朗普原先要求的15%。

依据国际标准，美国企业缴纳的税金较高，但因为政策漏洞与税负优惠措施，许多企业支付的税金远低于主要税率。

目前这项提案将面临长达数个月的立法流程。特朗普已呼吁民主党人支持这项计划，尽管该计划起草时并未谘询他们。

**承受重担**

“按照这个计划，最富有的美国人和最富有的公司得了大便宜，而中产阶级独自承受重担，”美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)称。

共和党在参议院占据52-48的微弱多数，可能需要一些民主党人的支持才能通过。不过民主党称，这项计划将扩大联邦赤字，以对美国富人减税，而不是对中产阶级家庭减税，而后者为特朗普及共和党声称要帮助的对象。

“如果这个框架念兹在兹的都是中产阶级，那么特朗普大楼就成了中产阶级之家了，”参议院金融委员会民主党领袖Ron Wyden称。

美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady称，他预计税务立法将于年底通过。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)说，“这是千载难逢的时刻。”

白宫和国会共和党人并未估计该计划的成本，或者会导致联邦赤字增加多少。根据政策组织联邦预算问责委员会(Responsible Federal Budget)周三估计，计划包含十年内共计减税约5.8万亿美元，到2027年时新增成本2.2万亿美元。

分析师已警告，如果在利率走升下，共和党预测的经济成长将抵销减税影响未能成真的话，那么大幅减税将会让联邦赤字和债务激增。

在该赋税框架下，对那些转由所有人缴税的企业实施25%的税率。这些企业通常是小型的民间企业，估计占美国所有企业的95%。

根据现行的税法，企业获利被转为企业主个人所得后，通常会被课以最高39.6%的个人所得税。

共和党人士提议删除一些现有的扣除项，但他们保留了抵押贷款利息和慈善捐助扣除。他们并提议取消纳税人缴纳州税和地方税的扣除，这可能让加州和纽约州等高税率州的民众吃亏，这些州的选民倾向于投票给民主党。

该税改计划把当前的七档个税简化至三档，分别为12%、25%和35%。

美国商会及称之为税率联盟(RATE Coalition)的组织都对该提案表示欢迎。税率联盟代表了美国大型企业，包括了美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、联邦快递(FedEx)(FDX.N)、家得宝(Home Depot)(HD.N)、通用动力(General Dynamics)(GD.N)及沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)。(完)