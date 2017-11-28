焦点：特朗普税改议案将导致联邦赤字增加 并打击美国穷人--分析师

路透华盛顿11月27日 - 美国国会的财政分析师周一称，参议院版本的共和党最新税改议案，将导致联邦预算赤字增加，且对美国穷人的打击程度将超出最初的预估。

资料图片：2016年11月，美国华盛顿，国会大厦。REUTERS/Joshua Roberts

国会税收联合委员会(JCT)预计，共和党的税改议案将导致美国债务在未来10年增加1.4万亿(兆)美元，这对国会日益减少的共和党财政鹰派而言是个潜在的顾虑。

国会预算办公室(CBO)称，该议案对美国穷人的打击程度将超出最初预估，主因该议案将去除奥巴马医保(Obamacare)的一项关键条款。

总统特朗普在白宫一场会议上敦促议员尽快通过该议案。在共和党推动税改进入关键阶段之际，特朗普周二将在国会山庄向共和党传递同样的讯息。

共和党急于将此议案提交参议院表决，最快可能是在周四进行。他们认为这是其在2017年取得重大立法胜利的最后机会。

这使他们在明年面对选民时不会两手空空，在执政近一年后交出白卷。

尽管控制着国会两院和白宫，但自特朗普1月上任以来，共和党尚未取得任何重大立法成果。特朗普更是曾公开与几位重要的共和党参议员争吵。

特朗普在2016年美国总统大选中胜出后，金融市场走高，部分得益于企业减税憧憬。参议院版税改议案将包含这些措施，但其对美国个人和家庭的影响好坏参半。

**对奥巴马医保的影响**

国会分析师表示，共和党税改议案将废除旨在鼓励人们购买医疗保险的奥巴马医保联邦罚款规定，若该议案最终落实，截至2027年享有医疗保险的美国人将减少1,300万。

这种变化将会使购买保险的健康年轻人减少，并推高医保保费。国会预算办公室(CBO)表示，该议案会使收入低于3万美元的人成为净输家。

CBO称，而收入高于3万美元的人多数会是净赢家，尤其是那些收入介于10-50万美元的人。

参议院民主党议员料投反对票，他们将该提案称为向富人和大企业派糖。众议院11月16日以227-205票的投票结果批准了这项议案，其中民主党议员全部投反对票，还有13位共和党议员投反对票。

参议院共和党党鞭科尔宁对记者表示，参议院计划本周对税改议案进行投票。

**可能投“反对”票**

但参议院共和党领导层周一看起来尚未锁定令该议案过关所需的赞成票，约有六位共和党参议员可能投“反对”票。

共和党在参议院以52-48拥有微弱多数席位，若要该议案在参议院获得通过，共和党最多只能承受党内出现两张反对票。

据共和党参议员Ron Johnson办公室，除非他的疑虑获得化解，否则他表明将在周二的预算委员会听证会上投下反对票。

“若先找到解决方案，我可能会支持；若否，我就会投下反对票，”根据Johnson办公室，他在家乡威斯康辛州对记者发表上述谈话。

他曾表示，这项税改议案对合伙及独资等商业实体(pass-through businesses)不公平，包括小型、夫妻经营企业及部份大型非法人企业在内。

以财政政策立场强硬着称的共和党参议员科克(Bob Corker)曾表示，他支持扩大赤字的减税政策，但前提是这些政策必须能帮助推动经济增长，足以带来可抵消赤字的新增税收。

共和党参议员James Lankford表示，他在与美国参议院财务委员会拟定税法的人讨论增加一项规定的可能性，这项规定可以在税收低于预期时提高税率。James Lankford担心税改影响联邦债务和赤字。

“我们不能忽视债务和赤字问题，”Lankford对记者表示。

参议院版本的议案将在一年延迟期后把企业税率从35%降至20%。议案将对企业海外获利征收一次性优惠税，并对未来海外获利免征国内税。

参议院今年稍早阻断了共和党废除奥巴马医保(Obamacare)的努力。

共和党参议员Rand Paul周一表示，他将支持税改法案，这对特朗普政策计划是一个正面迹象。共和党参议员Lisa Murkowski也暗示会予以支持。(完)