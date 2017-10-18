特朗普税改计划遇阻 参议员Paul欲投票反对预算决议

路透华盛顿10月17日 - 美国参议院共和党人周二紧急行动，希望确保一项预算决议获得支持。这项预算决议对于美国总统特朗普的税收改革计划至为关键，但一位共和党的财政强硬派人士宣布，他可能对此投反对票。

在参议院开始辩论2018财政年度预算之际，参议员Rand Paul对支出水平表示反对，称这样的水平将比商定的上限超出430亿美元。同时他还呼吁改革Medicare和Medicaid医保项目等福利计划。

“我不会投票支持这项预算案，除非控制在支出上限内，”Paul对记者表示。

多位共和党参议员的助手否认预算决议超出了2011年预算控制法案中规定的联邦支出上限。Paul表示，超支是为了海外军事行动；而助手们认为，这部分支出不受上限辖制。

在民主党反对、共和党仅有52-48票领先优势之下，该项预算决议案想通过参议院的机会原本就不大。若是Paul投下反对票，那么再一票就可使该案夭折，危及特朗普的税改努力。

另一位财政鹰派共和党参议员克鲁兹，拒绝表明是否会支持该预算案。

不过，共和党却意外地迎来援军。生病疗养中的参议员Thad Cochran发表声明称他希望能“参与预算和减税讨论。”就在一天前，他的办公室原本说Cochran本周无法出席。

有Cochran助阵的话，共和党即便是少了两票也能让该案在参院获得通过。

这项预算决议案对特朗普的税改策略而言不可或缺，因该案将开启一项立法工具，也就是所谓的调整(reconciliation)，允许共和党仅需取得简单多数就可让法案在参院通过。若是没有这项工具，跨党派的税法法案在参院100席中必须有60票同意才能通过，几乎注定失败。(完)