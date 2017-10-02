特朗普喊话美国国务卿：不用费心思与朝鲜谈判了

2017年9月18日，美国纽约，美国总统特朗普和国务卿蒂勒森一起出席与拉美领导人的工作晚宴。REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿10月1日 - 美国总统特朗普周日将与朝鲜谈判称为浪费时间。一天前美国国务卿称美国与朝鲜领导人仍可以联系。

“我告诉蒂勒森，尝试和小火箭人协商是浪费时间，”特朗普发表推文称。

特朗普随后的推文称，前几任总统“对火箭人友善”，因此他们的朝鲜政策都“失败”了。

“那么它现在怎么可能有效？”他问。

蒂勒森周六透露，与朝鲜就其核武和导弹计划进行了直接沟通，但朝鲜没有表现出对话兴趣。

“省点力气吧蒂勒森，我们会做必须做的事情！”特朗普说。

蒂勒森在访问中国时说，美国和朝鲜政府有多个直接沟通渠道，这是特朗普政府首次披露这一情况；他还说美国正在试探朝鲜是否有兴趣进行对话。

蒂勒森表达了对缓解与朝鲜紧张关系的期望。朝鲜正在向研发能打到美国本土的核导弹的目标迅速推进。

“我们在试探，所以请继续关注，”蒂勒森对少数媒体记者说。“我们问道‘希望谈判吗？’”他说，美国拥有“两三个可与平壤沟通的渠道。”

**助手对沟通渠道轻描淡写**

特朗普政府一名高级官员被问及特朗普周日早上的推文时，淡化了沟通渠道的重要性。

“在朝鲜持续挑衅之际，总统认为目前并非与他们协商的时机，”这位要求匿名的官员表示。

这名官员还称，美朝之间外交沟通渠道涉及的范围，在于确保被朝鲜拘留的美国人能够回国。

蒂勒森的顾问R.C. Hammond否认特朗普的推文让蒂勒森站不住脚，同时驳斥蒂勒森应该辞职的暗示。

“让我们抛开辞职这种想法吧，总统只是向金氏政权表明，谈判桌上的外交建议正在渐渐冷却，”Hammond在推特上说。

他还轻描淡写地提及任何接触。

“渠道已开放数月，但数月来却一直未被使用，而是遭到冷遇，”Hammond写道。

国务院发言人Heather Nauert周日发表了类似的观点。“外交渠道目前仍对金正恩开发，但不会永远开放，”她在推特上写道。

美国众议院情报委员会的民主党议员Adam Schiff在推特上写道：“如果说蒂勒森在浪费时间，那只是因为他的老板不明白朝鲜半岛战争的灾难性后果。”(完)