焦点：关税与贸易战疑虑对美国金融市场的影响

路透纽约3月8日 - 美国总统特朗普对进口钢铁和铝征收关税的计划，上周以来在金融市场引起轩然大波。他刚一宣布这一打算，就燃起了可能爆发全球贸易战的担忧。

资料图片：2016年12月，美国纽约，纽约证交所外的华尔街路标。REUTERS/Andrew Kelly

特朗普坚持征收关税，尽管面临来自共和党同僚的反对，而且其它国家誓言采取报复性措施。周四，特朗普宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。不过其他国家也可以申请豁免。

投资者认为，特朗普宣布的关税措施不如其最初计划那么强硬，而且可能被用作北美自由贸易协定(NAFTA)和其他贸易协议的谈判筹码。但投资者仍然担心，这是否会成为导致全面贸易冲突的第一枪，招致其它经济体立即采取报复行动。

“加拿大与墨西哥得到豁免，这是好消息。对其它国家存在一些弹性，这也是好消息，”美国佛州Cumberland Advisors的董事长兼投资总监David Kotok表示，“关税、配额及壁垒的整个主题仍然令人不安。贸易战没有赢家。”

以下是特朗普关税计划已对资产价格产生的影响，以及未来可能对市况产生的影响：

**股市**

特朗普的行动演变成全面贸易战的可能性，已导致股市投资者失去定力。而在此之际，上个月下挫10%的急速修正，造就波动性更高的交易环境，已经让投资者坐立不安。

据瑞银集团(UBS)的策略师，如果升级成贸易战，有可能降低未来成长预期以及股票估值。

“虽然他稍微有所后退，但终究还是关税，如果你是专注于市场的全球主义者，那么从政策角度来看，毕竟还是朝着错误的方向在走，”康乃狄格州JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke表示。

市场策略师认为钢铝关税本身的整体影响有限。但关税计划已对特定产业的企业股价造成压力，例如机械公司与汽车制造商，因为关税措施可能增加他们的成本。

投资者的一个反应就是转进业务主要偏重美国国内市场的小型股。自2月28日特朗普首度宣布关税计划以来，以小型股为主的罗素2000指数已上涨约4%，远高于主要代表跨国企业大型股的标普500指数.SPX的同期涨幅。

**美元**

整体而言，外汇市场不喜欢任何形式的贸易干预，之前美国政府所采取的保护主义做法就曾导致美元走软。

据道明证券(TD Securities)估算，前美国总统布什(布希)(George W. Bush)以及克林顿分别在2002年和1995年推出的关税举措，导致美元总体跌15%，不过当时也有其他因素打压美元汇价。

分析师曾表示，美元面临的最大风险源自可能出现的资本流出。他们说，如果风险人气严重恶化，其影响将盖过美元作为避险货币相对于新兴市场货币的短期优势。

上周特朗普公布关税计划后，美元兑多数货币都下跌，其中兑日圆跌至逾两年低点。美元指数周四涨0.5%，因最终的关税决定不像交易员原先担忧的那么严重，市场压力有所缓解。

**债市**

相比其他资产类别，关税对美国公债市场的潜在影响较不是那么明朗，可能得视贸易限制对经济的冲击程度而定。范围广泛的关税恐增添通胀压力，进而可能提高美国联邦储备委员会(美联储/FED)额外升息的机率，对债市产生负面影响。

贸易限制也可能令中国等贸易伙伴不悦。中国是美债的最主要持有国。因而可能致使该国减少美国公债购买，甚或减持美债作为报复，不过分析师认为这样的机率很低。

债市对近来关税头条的反应，基本上是做为担心股市震荡投资者的避风港；收益率随股价涨跌同步升降。(完)