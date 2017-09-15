焦点：“特朗普交易”卷土重来？ 小型股因寄望税改而大涨

路透纽约9月14日 - 美国国会将注意力转向2018年期中选举之前，时间已经所剩不多，小型股愈发扮演起晴雨表的角色，反映市场对特朗普政府能否在年底前落实大规模削减公司税计划的预期。

至少在目前，小型股走势反映出市场对税改计划取得进展的乐观情绪重燃。此前数月，由于华盛顿争吵不休拖累改革期望，该计划进展全无。外界认为小型股对削减公司税预期更为敏感，因为相对而言它们的税负要重于大型企业。

自8月21日触及年内低点后，小型股已经大涨5%，是大型股3%涨幅的近两倍，因美国总统特朗普的团队重新推动在年底前落实税改计划。

特朗普周三早晨在推特上发文敦促国会在税改方面“快速行动”，并且稍后在白宫会见了众议院两党团体，讨论税改计划。美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)表示，将在9月25日当周公布税改议案大纲。

“企业获利有大幅增长的可能性，这完全取决于华府的情况，”Hodges Small Cap基金的联席资产组合经理Craig Hodges表示。该基金管理的资产规模为8亿美元。

如果企业税率从35%降至15%，各种规模的企业都会从中获益，但对小企业的净利推动最大。

根据汤森路透数据，罗素2000小盘股指数成分企业的平均有效税率为31.9%，标普500指数中规模更大的跨国公司的平均有效税率为28%。道琼工业指数中30家大盘股的平均有效税率仅为23.8%。

Federated Clover Small Cap Value基金的资产组合经理Martin Jarzebowski表示，目前重大税改法案的效应尚未被市场完全消化。

“比起价值型股票，小型增长股对减税的反应更大，而这就是机会之所在，”他说。

汤森路透数据显示，罗素2000价值指数的预估市盈率持续下降，目前为20.3倍。该指数所涵盖的公司包括金融业、原材料业等传统上纳税较多的行业。另外，罗素2000增长指数的预估市盈率则为32.5倍，逼近其10年高点，该指数成份股包括科技和医疗保健等行业，这类公司营收主要来自海外，所以上缴的税金相对较少。

**“特朗普交易”卷土重来？**

自从特朗普去年11月当选总统后，小型股主要紧贴着投资人对特朗普政府通过亲商政策的预期心理而起伏。

在总统大选投票日至2016年底期间，由于预期新政府将降税并且放松对侧重国内的企业的监管，指标罗素2000指数跳涨了将近14%。

但2017年至今，涨势大多呈现停滞，因特朗普政府未能通过重大立法，同时美元也挫跌至两年半低点。罗素2000指数今年以来上涨5.1%，不到大型股标准普尔500指数涨幅11.5%的一半。

Villere Balanced Fund联席投资组合经理Sandy Villere表示，他认为资金投入小型股有部分是显示，在标准普尔500指数处于历史高点之际，投资人将资金转进一些相对便宜的资产，而非税务改革法案将会获得通过的强烈讯号。

“现在观察到的涨势和大型股有所不同，”他称。

Sierra Investment Management投资长Terri Spath表示，她对于税务改革能否获得通过仍持怀疑态度。举例来说，众议院共和党保守派自由党团已经表示，他们想要见到大幅缩减联邦支出，民主党不太可能支持这点。但她指出，相对于标准普尔500指数，小型股股价仍偏低，若法案真获得通过，小型股料将强势大涨。

“税改法案需要共和党的支持甚于民主党，”她说。“如果参议院共和党领袖麦康奈尔能搞定此事，或者是众议院民主党领袖佩洛希能够和特朗普在未来数周打破僵局，近期已经涨了一段的小型股还会有另一波行情。”(完)