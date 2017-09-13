美官员称特朗普或将在11月出访亚洲期间访华（更新版）

（新增特朗普可能访问日韩的报导。）

路透华盛顿9月12日 - 一名美国官员周二表示，美国总统特朗普或将在11月首次正式访问亚洲期间访华。此次访问将正值朝鲜核试验引发地区局势紧张之际。

美国及其盟国曾表示，中国向朝鲜施加更大压力、促其放弃核武和导弹计划的迫切性越来越大。中国是朝鲜最大的盟国和贸易伙伴。

中国国家主席习近平今年4月在佛罗里达棕榈滩与特朗普会晤时曾邀请他访华。这两位领导人还曾在7月20国集团(G20)峰会的间隙进行了会晤。

特朗普准备参加11月在菲律宾举行的美国-东盟(ASEAN)峰会和东亚峰会，以及在越南举行的亚太经合组织(APEC)峰会。

路透请求中国外交部就特朗普可能访华一事置评，外交部没有立即予以回应。

日本放送协会(NHK)援引未具名外交消息人士报导称，特朗普也考虑在11月出访亚洲期间访问日本与韩国。

特朗普在今年2月曾接受日本首相安倍晋三请他年底前访日的邀请。

“2月达成的协议仍然有效。我们切实希望访问能在今年年内的某个时候成行。但尚未确定一个具体的时间，”日本外务省官员表示。

此外，日本读卖新闻也在周三称，日本、美国和韩国对于在纽约联合国大会间隙举行三方峰会的事宜已进入最后谈判阶段。

该报援引未具名政府消息人士的言论称，特朗普、安倍晋三和韩国总统文在寅之间的会谈可能在9月21日进行，料将聚焦于增强三方在应对朝鲜挑衅方面的合作。(完)