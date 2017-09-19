美总统特朗普将在联合国大会上首秀 料会对朝鲜撂下“狠话”

路透纽约9月18日 - 美国总统特朗普周二将首次在联合国大会上发表讲话，届时他将对朝鲜构成的威胁发出强硬言论，还会敲打那些他认为对朝鲜提供帮助的国家。

“他将就朝鲜对我们和其它参加联合国大会的所有国家的安全所构成的恐吓和威胁发出极其强硬的措辞，”一位白宫官员在电话会议上对记者预述了特朗普将在联合国大会上发表的讲话内容。

“他还会提到朝鲜政权的纵容者，以及这意味着什么，”该官员说。

这位未具名官员并未详述，但他提到的帮助可能是指中国。中国未能遏制朝鲜领导人金正恩，这令特朗普感到沮丧。

朝鲜的核试验和导弹试射引发全球紧张局势。

白宫表示，特朗普周一稍早与中国国家主席习近平进行了电话会谈，承诺藉由执行联合国决议案，继续对朝鲜施压。

特朗普将于周二发表的演说，预计将对伊朗展现强硬立场。该名官员指出，这场演说将推崇国家主权的重要性。

“这是一个希望各国以国家主权为相互合作基础的呼吁，不是以全球官僚体系由上而下的模式进行，而是以各国向上推动的模式”，他称。

这名官员表示，对美国不利的边境管制、贸易及国际协定，即为对美国主权的威胁。

这场演说的主题也吻合特朗普“美国优先”的原则，这项诉求去年帮助他赢得美国大选。

特朗普曾经批评过北大西洋公约组织(NATO)及联合国等国际组织。他周一批评联合国的官僚主义及管理不善问题，但他表示进行改革将有助于联合国更加强而且更有效率。(完)