分析：特朗普在联合国的演说显露其国族主义根性未变

路透纽约9月19日 - 国族主义者又得一分。

美国总统特朗普周二于联合国大会上发表演说，在他释出的许多讯息之中，有个讯息格外明确：首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)离开白宫并未熄灭特朗普在外交政策本质上的“美国优先”主张。

特朗普就任八个月以来，他所聘用的顾问在“全球化主义者”与“国族主义者”间呈现戏剧化的拉锯，而这些顾问都试图用各种方法影响内政外交等等议题。

班农上个月离职，引发这位前纽约商界人士的部分支持者的担忧，他们忧心特朗普内部多面讨好倾向的团队已经得势。

但至少外交政策并未多面讨好，至少周二的状况并非如此。

特朗普在联合国大会首次亮相演说中扞卫国家主权的刺耳措辞，显示其竞选时的政策倾向基本未变，且毫不掩饰地向世人展示着重美国本土的特朗普信条。

“政府中最重要的国族主义者就是特朗普。他知道自己想说什么，”特朗普的支持者、前美国众议院议长金瑞契说。

他说，这场演说显示特朗普抱持一种超过其推文定义的信条，那是植根于前美国总统里根、前法国总统戴高乐及前英国首相撒切尔夫人保守哲学的信条。

“这不是一面倒的美国国族主义，而是重新把主权放在中心，这确实很重要，”金瑞契表示。

这场演讲使特朗普的支持者和反对者对立。前美国总统奥巴马的顾问Ben Rhodes称，特朗普通过战争威胁和抨击外交，在颠倒国际秩序。特朗普于演讲中扬言若遭袭击将“彻底毁灭”朝鲜。

然而一名政府官员称，那并未使经常激烈争执的特朗普顾问们对立。

“在总统迄今为止发表的演讲中，这是国家安全内阁高层最为合作的演讲，”该官员称。

他表示，国务卿蒂勒森在特朗普结束演说后起立，一边与演讲稿主撰写人Stephen Miller握手一边说“你写得非常精彩。”Miller被外界视为民族主义者和班农的盟友，而蒂勒森更具全球视野。

“这只不过说明了...特朗普就是特朗普，”特朗普前竞选团队顾问Sam Nunberg说，并表示他认为在美国政府中，民族主义者与全球主义者之间的紧张关系，更多地体现在诸如移民政策等一些国内事务上。

美国政府在国际政策方面发出的信号也自相矛盾。白宫国家经济委员会主任柯恩本周不得不向美国的盟友澄清，特朗普仍有意领导美国退出巴黎气候协定，除非重新协商该协定，令其对美国更加有利。

但特朗普在联合国的演讲似乎吓到了一些人，尽管他一向以直言不讳而闻名。他在演讲中谴责在美国前总统奥巴马执政时期签订的伊朗核协议，并称世界一些地方“处于水深火热”。

曾代表美国民主党与共和党政府参加中东谈判的Aaron David Miller表示，美国的盟友将把特朗普的演讲解读为，特朗普不愿在全球范围内承担重大责任。

“不管是朝鲜问题还是伊朗问题，都无法通过美国优先的独行侠式政策来解决，”他说，并补充称特朗普的演讲说明，美国政府中的全球主义人士只不过是“做做样子”，特朗普的政策还是受到民族主义驱动。(完)