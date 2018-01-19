焦点：特朗普言论又来乱局 美国国会力图寻求共识以免政府关停

路透华盛顿1月18日 - 美国国会共和党人周四忙着搜罗各方对一项临时延长拨款议案的支持，以免政府运作尴尬停摆。此前，特朗普总统对该项临时拨款议案给出令人混淆的讯号。

特朗普说，议案中不应该包括将儿童健康保险计划(CHIP)的拨款延长六年。由于这是民主党的优先议题之一，特朗普此言论使情况更为复杂。白宫后来表示，总统完全支持众议院待决议案，其中包括了这项保险计划。

由两党立场来看，周四仍无法明确判断国会能否避免联邦政府在本周末关停。政府目前正在依靠10月1日开始的2018财年以来第三份拨款法案维持运转。

协商人士曾希望在预算协议中体现民主党为保护“梦想者(即童年时非法入境者)”的努力，同时满足保守派人士增加军费开支的要求。

众议院议长莱恩(Paul Ryan)与参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，对于众议院周四稍晚批准拨款至2月16日感到乐观。众议院程序性表决，以226票对194票批准对议案进行辩论。

但部分共和党议员对于持续决议案能否获得足够的支持，并没有十足把握。

在关门威胁逐渐逼近的情况下，部分参议员已开始讨论短期展延一天或两天的可能性，以在维持政府运转的情况下继续进行协商。

“我认为有些议员希望能有一个为期数日的短期持续决议案，能够让我们为较为长远的决议案进行协商，”共和党参议员John Thune表示。

**做好最坏准备**

一些政府机构开始为可能的停摆做准备。美国政府责任署(GAO)周四向雇员发出一份备忘录，警告称若政府关门，则日常运作将在周一停止。

如果拨款告罄，许多联邦机构将被关闭，其雇员也只能回家。但与公共安全和国家安全有关的“必要服务”将继续运转。

麦康奈尔表示，他预计众议院会通过临时拨款议案，参议院随后将进行审议。

“投票过程应该不会很艰难。持续决议案(continuing resolution)中并没有我们的民主党朋友真正反对的内容，”他说。

然而，民主党人坚称，长期的支出议案中必须包含解决“梦想者”身份问题的措施。这些人受益于前总统奥巴马时期出台的“童年入境者暂缓遣返(DACA)”计划，而未被驱逐出境。(完)