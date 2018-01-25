特朗普政府支持收紧外商投资法规 忧心中国收购美国高科技企业

路透华盛顿1月24日 - 美国白宫周三在一份声明中称，特朗普政府支持国会有关收紧美国外商投资法规的两党法案，目前对中国寻求购买美国高科技公司的担忧不断升温。

这项法案将通过强化美国外资审议委员会(CFIUS)，来扩大政府阻止外商收购美国企业的权力。

白宫称，该法案“将达成双重目标，既维护国家安全，同时又保留美国长期以来开放的投资政策”。

新法案是共和党参议员科尔宁(John Cornyn)和共和党众议员Robert Pittenger在11月提出的，由共和党和民主党共同发起。参议院金融委员会将在周四就该议题举行一场听证会。

该法案将扩大CFIUS的职责范畴，允许其评估并可能拒绝规模偏小的投资，并增加新的国家安全因素供该委员会考虑。新因素包括有关美国人的信息、比如社会安全号码(SSN)等是否会在交易中暴露，以及相关交易是否为欺诈提供便利等等。

CFIUS本就在审核高科技交易方面给外界留下较为严苛的印象、尤其是涉及到中国时，并阻止过涉及先进半导体技术的交易。

自从特朗普一年前就任美国总统以来，随着美中两国政治和经济紧张局势加剧，该委员会也变得愈发谨慎。

据专门将拟议交易提交该委员会的律师透露，该委员会对于批准涉及中国的各种各样的交易都是犹豫再三。(完)