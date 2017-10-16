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特朗普威胁退出伊朗核协议后 美国官员寻求安抚外界疑虑
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2017年10月16日 / 凌晨12点11分 / 6 天内

特朗普威胁退出伊朗核协议后 美国官员寻求安抚外界疑虑

1 分钟阅读

路透华盛顿10月15日 - 特朗普政府高级官员周日表示，美国暂时仍留在伊朗核协议中，尽管特朗普批评该协议且警告可能退出。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，伊朗在遵守2015年核协议。该协议的目的是提高伊朗的责任，换取对其解除部分经济制裁。

“我想现在你会看到美国留在协议里，”黑利对国家广播公司Meet the Press节目表示。

特朗普周五在一场演说中提出对伊朗的激进做法，称他不会担保伊朗在遵守核协议，尽管联合国武器核查小组--国际原子能机构确定伊朗在遵守协议。

特朗普把这个问题丢给美国国会，国会要在60天内决定是否重新实施美国的制裁。

到目前为止，其他签署协议的英国、法国、德国、俄罗斯、中国、伊朗和欧盟都没提出严重关切，让美国在这一问题上被孤立。

黑利表示，美国并不是说伊朗违反了协议，但她对协议未涉及的伊朗方面的活动感到担忧，其中包括武器出售，支持真主党等武装组织。

她说，其他国家都对伊朗这些活动“睁一只眼闭一只眼”，以“维护”核协议。

她说，美国需在世界舞台上考虑对伊朗的行动做出“适当的”回应。

“最终的目标是让伊朗负起责任，”黑利在专访中称。(完)

编译 李爽 审校 戴素萍/张荻

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