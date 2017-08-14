特朗普对弗州冲突态度模糊挨批 白宫进行辩护

路透弗吉尼亚州夏洛茨维尔8月13日 - 白宫方面周日坚称，总统特朗普针对一场白人民族主义者示威活动引发暴力事件所发出的声明中，谴责的对象包含了三K党(Ku Klux Klan)与新纳粹组织。而在前一天，美国朝野不分党派一致对特朗普没有明确谴责白人至上主义者加以抨击。

美国当局正对这起发生在弗吉尼亚州的暴力事件进行调查，特朗普政府面临新的压力，需要明确表态反对自己政治阵营中的这部分支持者。部分右翼人士表明拥戴共和党的特朗普。

周六在夏洛茨维尔大学城一场向白人民族主义者表达抗议的示威活动中，一名男子驾车冲撞抗议群众，造成一名32岁的女性死亡、19人受伤，其中五人重伤。另外，对立的团体在街头爆发拳脚冲突、以石块与辣椒喷雾攻击，也造成15人受伤。

特朗普迟迟才对暴力事件发表看法，而且没有明确谴责引发冲突的白人至上主义示威游行人士，这引来了民主党与共和党人的同声批评。

不过白宫周日表示：“总统在昨天的声明中已经强调称，对所有形式的暴力、歧视与仇恨表示谴责，这当然包括白人至上主义者、三K党、新纳粹党，以及所有的极端组织。他呼吁全国团结，所有的美国民众要团结一致。”

弗吉尼亚州警方目前尚未提供一名男子驾车闯入人群的动机，但联邦调查局(FBI)当地办公室人员表示，美国检方及FBI已经展开调查。

四人遭到逮捕，其中包括现年20岁、来自俄亥俄州的白人男性James Fields，他因故意撞车嫌疑而被羁押。

联邦当局还在调查周六弗吉尼亚州发生的一起直升机坠毁事件，该事件造成两名协助平息冲突的警员身亡。

周六“团结右翼”(Unite the Right)游行的一名组织者表示，这项活动的支持者不会退让。该游行是为了抗议拆除南北战争中南军总司令罗伯特李将军(General Robert E. Lee)铜像的计划。这场抗议的根源在于，美国南方长期以来对战争中南方联盟的战旗及其它标志物存在争议。(完)