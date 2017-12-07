焦点：美国总统特朗普警告称 部分政府部门面临关门可能

路透华盛顿12月6日 - 总统特朗普周三再次提出美国政府在本周结束前关门的可能性，并将此潜在后果归罪于民主党人。他周四将与共和党及民主党国会领导人讨论政府拨款法案。

资料图片：2016年11月，美国华盛顿，国会大厦。REUTERS/Joshua Roberts

特朗普和国会面临周五午夜的最后期限，必须在此之前通过一项新的拨款法案。 如果不能达成一致，联邦政府的一些部门可能会关闭。

特朗普发出关门警告的背景是，众议院中的保守派成员力推增加军费，同时冻结或减少国内计划上面的支出。

他们的主张很可能会被民主党人拒绝，并可能使国会领导人为确定10月1日开始的财年政府拨款的幕后谈判进一步复杂化。

众议院可能不需要任何民主党的支持，便可通过即将提出的支出法案，但这套策略在参议院恐怕无法奏效，因参议院的程序规定让民主党人有讨价还价的能力。

作为支持新支出举措的条件，许多民主党人要求立法保护近70万童年时期非法入境的无证移民。特朗普曾抨击该条件，称可能会造成僵局。

“民主党真的在考虑某些对我们的国家非常危险的事情，”特朗普在白宫对记者表示。“他们在考虑让政府停摆”。

众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)则在推文中回应称，“总统特朗普是唯一讲到政府停摆的人。民主党希望总统愿意接受一份解决美国民众的迫切需求并维持政府运转的协议。”

**63%的民调受访者反对政府停摆**

政府部分停摆后，“必要”的政府服务将继续运行，但国家公园、教育项目、科学研究等计划可能中断。

Politico/Morning Consult的民意调查显示，63%的选民希望国会避免任何形式的政府停摆，18%的选民支持能够帮助议员达到政策目标的停摆。

国会领导人希望本周通过另一项短期融资法案，该法案可能延续至12月22日。这可能使本月稍晚几项计划展开资金争夺，包括国防拨款，移民措施，以及对波多黎各、德克萨斯州、佛罗里达州等提供额外的灾难援助。

众议院自由党团领导人、共和党众议员Mark Meadows和共和党研究委员会(Study Committee)主席、众议员Mark Walker提倡增加国防支出的举措--仅仅今年国防支出可能就要增加数百亿美元，但非国防项目支出并不增加。

Meadows与众议院共和党领袖会谈后表示，共和党希望在党内争取到足够票数，这样就无需寻求民主党众议员的投票支持。

他表示，共和党也许能藉由在灾害援助及为儿童医疗保险计划提供经费等问题上，为议案添加甜头的方式，赢得少数民主党参议员的支持。

不过民主党宣称，在非国防支出方面无所作为，将促使这些计划在下个月出现新一轮的支出自动删减，从而导致禁毒、医疗研究资金、退伍军人计划以及其他一系列活动的经费不足。

Walker表示，共和党同时觊觎另一个有争议的项目：即对部分享受针对低收入和残障者的医疗补助保险计划Medicaid福利的人士，实施新的工作规定。(完)