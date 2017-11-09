特朗普对习近平表示相信能有办法解决朝鲜问题（更新版）

路透北京11月9日 - 美国总统特朗普周四对中国国家主席习近平表示，与习近平一样，他也相信能够找到办法解决朝鲜核问题。昨天特朗普警告称，发展核武器会把朝鲜当局置于极度危险的境地。

特朗普还表示，前几任美国总统令中美双边贸易失去平衡，这令人非常失望。

“但我们将令贸易公平合理，这对我们两国来说非常重要，”特朗普称，向习近平表达敬意。

特朗普敦促中国进一步向朝鲜及其核武计划施压。美国一名官员周四稍早表示，尽管尚无立即取得重大突破的迹象，但希望至少能小有进展。

特朗普对习近平表示，“我的确相信会有解决办法，跟您一样。”

习近平周四在北京人民大会堂东门外广场举行仪式欢迎特朗普访华，中国中央电视台对欢迎仪式进行了直播，这在对待来访的国家领袖方面是史无前例，彰显中国对特朗普首次正式访问的重视。

习近平表示，他与特朗普就共同关心的问题深入交换了意见，也达成了许多共识。

习近平称，对中美两国来说，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。

习近平表示，中美两国过去一年加强全方位高层对话，并在朝鲜半岛和阿富汗等重大国际问题方面增强合作。

习近平说，当前中美关系正处在新的历史起点上。

中国商务部长钟山周四在一场简报会上表示，中国和美国共创奇迹，两国企业在过去两天签署了约2,534亿美元的交易合约。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)率包括数家美国企业执行长在内的贸易代表团，随行特朗普访华。(完)