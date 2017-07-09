特朗普与习近平友好会谈 同意就朝鲜和贸易议题继续努力

2017年7月8日，德国汉堡，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在G20领导人峰会期间举行双边会谈。

路透7月9日 - 美国总统特朗普周六在与中国国家主席习近平会面时采用了和缓的语调，两位领导人同意就朝鲜核威胁和双边贸易这两项紧迫议题继续做出努力。

特朗普去年竞选总统期间表示将打击中国的贸易行为，但当选后言辞有所软化，称他希望就朝鲜核问题与中国合作。

但白宫亦在讨论针对中国的贸易措施，包括钢铁出口关税。并且在20国集团(G20)峰会谈话的前几日，特朗普抱怨称中国和朝鲜之间的贸易出现增长。

不过当德国G20峰会快结束，特朗普应习近平邀请举行会晤时，一点也没表现出这种不耐烦。

“很荣幸和你交朋友，”特朗普对习近平说，并对习近平已针对朝鲜所采取的行动表示赞许。

特朗普并表示，最终将在朝鲜问题上取得胜利。

美国财政部长努钦稍晚从空军一号上对记者称，此次“习特会”持续超过一个半小时，他们就如何一起应对朝鲜进行了“大量讨论”。

“我们与中国就朝鲜问题进行了非常直接的讨论。我们非常直接地讨论了军事和安全合作议题，”努钦说。

据新华社报道，习近平指出，自海湖庄园会晤以来，双方工作团队按照两国元首达成的共识，推动两国各领域交流合作取得新进展。下阶段，双方要共同努力，牢牢把握中美关系大方向，相互尊重、互利互惠，拓展各领域务实合作，加强在国际和地区问题上的协调，推动中美关系健康稳定向前发展。

习近平称，两国国防部长要早日互访，要共同做好美军参联会主席8月访华、两军联合参谋部11月举行首次对话、中国海军参加2018年“环太平洋”军演等工作。

习近平强调，中方始终坚持实现朝鲜半岛无核化、坚持维护朝鲜半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题。中方重申反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。两国元首同意继续就朝鲜半岛核问题保持密切沟通与协调。(完)