特朗普与习近平会谈将重点讨论朝鲜问题与贸易问题

路透北京11月9日 - 朝鲜与贸易问题可能将成为美国总统特朗普与中国国家主席习近平周四正式会谈的主要议题。昨天特朗普警告称，发展核武器将把朝鲜当局置于极度危险的境地。

中国一直希望显示其十分重视特朗普此次来访，他是上个月中共十九大结束后到访的首位外国元首。特朗普及其夫人周三抵达北京后，在习近平的陪同下游览了故宫。

中国官方媒体周四赞扬了两国领导人此次会晤的情形。中方此前承诺将以“国事访问+”的规格接待特朗普。

特朗普上周加大了对中美巨额贸易顺差的批评力度，称其是“令人尴尬”和“可怕”的，并指责中国不公平的贸易行为，这引发了中美紧张关系加剧的担忧。

中方则表示，中国对美投资和高科技产品出口在美国面临的限制需要予以解决。

特朗普访华之际，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周三在北京出席了价值约90亿美元的商业协议签署仪式。

了解情况的消息人士称，在特朗普访问期间，中方料将宣布与美国企业签订价值约2,500亿美元的协议。在罗斯率领的美国代表团中，还包括多家公司的执行长。

但部分美国商界人士担心赢得订单的代价是，围绕中国市场准入限制的一些长期诉求仍无法得到解决。

特朗普在2016年总统选举中指责中国的贸易行为，并威胁称就职后将采取行动。但他之后并未采取任何重大贸易惩罚措施，称这是为中国政府进一步约束朝鲜留出时间。

特朗普与习近平在结束游览故宫后，都未公开谈及朝鲜。由习近平亲自陪同游览故宫，是中方罕见的高规格待遇。

“期待着明天与习近平主席及我们的代表团进行的全天会谈。欢迎仪式美极了，谢谢中国！(第一夫人)梅拉尼娅和我永远难忘！”特朗普在参观和晚宴过后发布推文称。

环球时报在一篇社论中称，特朗普的中国政策似乎比较务实，而且对意识形态外交没有兴趣。他迄今为止并未利用人权等问题找中国的麻烦，这说明中美关系可以聚焦在实质性的问题上。(完)