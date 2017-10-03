综述：台湾半导体之父张忠谋宣布交棒 台积电明年6月采双首长制

记者 罗两莎

路透新竹/台北10月2日 - 全球晶圆代工龙头--台湾台积电(2330.TW)(TSM.N)董事长张忠谋周一宣布将于2018年6月退休，为市场投下震撼弹；他表示，此时并非台积电万里无云的时候，台积电随时都有挑战。

他并说，明年6月退休后，不会在台积电担任任何的职务，届时该公司将于采双首长制；由刘德音任董事长，是公司最后决策把关者及最高代表；魏哲家则任总裁，并在董事会的未来工作方针(guideline)之下经营该公司且对董事会报告。

〞刘德音和魏哲家共同经营台积电，明年6月以后采双首长制，我是在今年初决定逐渐并形成要退休的想法，双首长制是我最后，也是最重要的贡献。〞张忠谋在记者会中表示。

他表示，刘德音和魏哲家两人几乎是同类型的人，两人想法几乎一致，两人意见很少有分歧，倘若二人真的意见不同的时候，台积电还有一个很杰出的董事会。

外资目前对台积电持股比重达约80%，市场人士认为，短线该公司股票动荡难免。

〞我想不会(造成股价波动)，外资不会抛股，甚至会多买一点。〞张中谋在问答路透记者提问时称。

而他个人名下所持有的台积电股票，他说：〞我暂时没计划改变持股，但退休后看两位(接班人)的表现。〞

**两接班人1+1大于2**

至于外界担心刘、魏两人将来可能会有意见不和；张忠谋说，刘德音和魏哲家在半导体界有极丰富的经验且非常专业，两人有很强的互补性，刘德音想得很周到、魏哲家做决定很迅速，两人共同掌舵台积电，将发挥一加一大于二的效果；且据他私下了解，台积电内部绝大部分人不会跟进他退休的脚步。

张忠谋说，他在台积电30年的贡献是，该公司本来不被看好，1987年资本额只有2.2亿美元，现在是一家1,800亿美元的上市公司，〞当时根本没人认为台湾的半导体会有地位，如今台湾是半导体重镇。〞

他并指出，没有台积电就没有智慧型手机，台积电改变了世界上几10亿人的生活方式。

展望未来，张忠谋表示，预估今年台积电以美元计价的营收将成长接近10%，而未来几年亦将有5-10%的成长。

他认为，台积电的三大强点是：一是技术总是保持领先地位，二是制造也是保持领先地位，及三是客户对台积电的信任。但是，台积电并非没有挑战，且每年的挑战都很大，其中在尖端技术就有一、两个，而技术成熟的竞争者也有十多个。

他还解释，之所以选择在这个时候宣布退休，主要是10月23日将是台积电30年庆，另11月4日是公司的运动会，若不提早宣布对客户和员工都是不礼貌的；〞天下无不散之筵席〞，之所以退休主是年龄问题，〞如果能够长生不老，我会继续做下去。〞

**市场人士看法分歧**

〞大家不免会回忆起上次退休时台积电的惨况，希望明天不要太激烈，他们应该有先和外资沟通过吧？〞兆丰投顾协理黄国伟说。

另一不愿具名的资产管理业者也忧心，外资持有台积电股票达八成，且目前股价处在高位，只要有一小部分信心动摇，就会造成明显修正。

不过瀚亚投信副投资长刘兴唐认为，看好这次台积电的交棒，由于双首长经验丰富，再加上公司在半导体产业有绝对的领先优势，未来五年料靠着人工智慧与超级电脑高效运算等新兴产业维持趋动力。纵然董事长张忠谋退休，相信台积电的营运仍会相当稳健。

元大投顾市场研究部经理薛舜日也指出，台积电在过去几年就规画了接班计划，并对外界说明，由于不是突然之举，影响性应该还好。过去台积电也是集体领导，再由张忠谋定夺，未来应该也是一样。

〞让年轻人接棒本就应该，张忠谋毕竟已经八十几岁了。 〞他说。

张忠谋生于1931年，现年86岁，台积电创办人，有台湾〞半导体之父〞封号；麻省理工学院和史丹佛大学博士，曾任美国德州仪器副总裁，及美国通用仪品总裁(CEO)，回台后曾担任工研院院长，1986年接掌台积电董事长迄今。

2008年全球金融海啸前，张忠谋一度宣布退休，惟随后2009年6月宣布回任台积电执行长，重掌兵符并招兵买马，积极扩充能产，亦奠定台积电在全球半导体龙头的地位。(完)